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Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый

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Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 1
Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 2
Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 3
Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
белый, черный
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 1
  • Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 2
  • Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 3
  • Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584537
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
мерный стакан (30 мл)
Цвет
белый, черный
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Импульсный режим, Четыре лезвия из нержавеющей стали
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х19
Вес, кг.
3.55

Описание товара Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый

Блендер BQ – это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот стационарный блендер, представленный в элегантных белом и черном цветах, станет украшением любого интерьера. Он обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективного и быстрого приготовления ваших любимых блюд. С мощностью в 1000 Вт, блендер BQ обеспечивает высокую производительность и поможет с легкостью справиться с самыми разнообразными задачами – от приготовления фруктовых и овощных смузи до измельчения льда. Два режима скорости позволяют настроить устройство на оптимальный для конкретного продукта уровень обработки, обеспечивая идеальный результат. Блендер оснащен прочными ножами из нержавеющей стали, которые гарантируют долговечность и надежность в работе. Чаша измельчителя выполнена из высококачественного стекла объемом 1,5 литра, что позволяет обрабатывать достаточно большое количество ингредиентов за раз. Устройство весит 2,8 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность во время работы. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что дает достаточную свободу в расположении блендера на вашей кухне. Блендер BQ – это отличное сочетание практичности, функциональности и дизайна, которое станет незаменимым инструментом в арсенале любого кулинара.

Отзывы о товаре Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
мерный стакан (30 мл)
Цвет
белый, черный
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
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Функции и особенности
Импульсный режим, Четыре лезвия из нержавеющей стали
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер BQ – это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот стационарный блендер, представленный в элегантных белом и черном цветах, станет украшением любого интерьера. Он обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективного и быстрого приготовления ваших любимых блюд. С мощностью в 1000 Вт, блендер BQ обеспечивает высокую производительность и поможет с легкостью справиться с самыми разнообразными задачами – от приготовления фруктовых и овощных смузи до измельчения льда. Два режима скорости позволяют настроить устройство на оптимальный для конкретного продукта уровень обработки, обеспечивая идеальный результат. Блендер оснащен прочными ножами из нержавеющей стали, которые гарантируют долговечность и надежность в работе. Чаша измельчителя выполнена из высококачественного стекла объемом 1,5 литра, что позволяет обрабатывать достаточно большое количество ингредиентов за раз. Устройство весит 2,8 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность во время работы. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что дает достаточную свободу в расположении блендера на вашей кухне. Блендер BQ – это отличное сочетание практичности, функциональности и дизайна, которое станет незаменимым инструментом в арсенале любого кулинара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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