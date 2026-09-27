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Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости

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Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 1
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 2
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 3
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 4
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 5
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 6
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 7
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 8
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 9
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 10
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 11
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 12
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 13
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 14
Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.8
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 1
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 2
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 3
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 4
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 5
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 6
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 7
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 8
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 9
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 10
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 11
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 12
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 13
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 14
  • Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740128
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Характеристики

Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.8
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х17
Вес, кг.
2.19

Описание товара Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости

Блендер стационарный Candy CB-150 выполнен в белом корпусе. Он оснащен кувшином емкостью 1.8 литров, что позволяет приготовить напиток для 3-4 человек. Градуированная шкала помогает точно определять объем содержимого. Скорость вращения ножей можно регулировать в соответствии с типом продукта и задачей. Модель дополнена импульсным режимом, при котором двигатель работает на максимальной мощности, пока вы удерживаете кнопку. Этот режим помогает точнее контролировать процесс обработки продуктов и позволяет быстрее справляться с жесткими продуктами. На крышке имеется горлышко, в которое удобно добавлять ингредиенты во время работы. Содержимое не будет разбрызгиваться по столу. Ножи выполнены из нержавеющей стали: они не деформируется и не окисляется. Кувшин изготовлен из тритана. Это ударопрочный материал, который не выделяет вредных веществ, не впитывает запахи продуктов и не мутнеет со временем. Стационарный блендер Candy CB-150 дополнен нескользящими ножками. Во время интенсивной работы они удерживают его на поверхности стола.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости




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Характеристики
Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.8
Объем измельчителя, л
1.8
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер стационарный Candy CB-150 выполнен в белом корпусе. Он оснащен кувшином емкостью 1.8 литров, что позволяет приготовить напиток для 3-4 человек. Градуированная шкала помогает точно определять объем содержимого. Скорость вращения ножей можно регулировать в соответствии с типом продукта и задачей. Модель дополнена импульсным режимом, при котором двигатель работает на максимальной мощности, пока вы удерживаете кнопку. Этот режим помогает точнее контролировать процесс обработки продуктов и позволяет быстрее справляться с жесткими продуктами. На крышке имеется горлышко, в которое удобно добавлять ингредиенты во время работы. Содержимое не будет разбрызгиваться по столу. Ножи выполнены из нержавеющей стали: они не деформируется и не окисляется. Кувшин изготовлен из тритана. Это ударопрочный материал, который не выделяет вредных веществ, не впитывает запахи продуктов и не мутнеет со временем. Стационарный блендер Candy CB-150 дополнен нескользящими ножками. Во время интенсивной работы они удерживают его на поверхности стола.
Самовывоз
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Отзывы


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