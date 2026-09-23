Блендер ручной POLARIS PHB 1476 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
3 в 1: измельчитель, блендер, миксер. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов.
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блендер ручной POLARIS PHB 1476 белый
Блендер Polaris PHB 1476 белый3 в 1: измельчитель, блендер, миксер.Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов15 скоростных режимов с плавной регулировкой.Кнопка включения и режим турбо.Измельчительная чаша 0,5 литра.Мерный стакан с крышкой объемом 0,7 литра.Насадка блендера из нержавеющей стали.Венчик для взбивания из нержавеющей стали.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
3 в 1: измельчитель, блендер, миксер. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов.
Страна производитель
Китай
Блендер Polaris PHB 1476 белый3 в 1: измельчитель, блендер, миксер.Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов15 скоростных режимов с плавной регулировкой.Кнопка включения и режим турбо.Измельчительная чаша 0,5 литра.Мерный стакан с крышкой объемом 0,7 литра.Насадка блендера из нержавеющей стали.Венчик для взбивания из нержавеющей стали.
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