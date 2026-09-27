Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739971
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Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х20
Вес, кг.
3.55
Описание товара Блендер Zigmund & Shtain BS-441 D
Погружной блендер Zigmund & Shtain мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления домашних блюд. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин и 2 режима позволяют подобрать подходящий темп для разных задач.
Ножи из нержавеющей стали эффективно обрабатывают продукты, а в комплекте предусмотрены 3 насадки для более удобного использования. Объём чаши измельчителя составляет 0,5 л, кувшина — 0,6 л: удобно готовить небольшие порции соусов, пюре, смузи и измельчённых ингредиентов.
Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни. При весе 1 кг блендер удобно держать в руках, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает комфортное размещение во время работы.
Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Zigmund & Shtain мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления домашних блюд. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин и 2 режима позволяют подобрать подходящий темп для разных задач.
Ножи из нержавеющей стали эффективно обрабатывают продукты, а в комплекте предусмотрены 3 насадки для более удобного использования. Объём чаши измельчителя составляет 0,5 л, кувшина — 0,6 л: удобно готовить небольшие порции соусов, пюре, смузи и измельчённых ингредиентов.
Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни. При весе 1 кг блендер удобно держать в руках, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает комфортное размещение во время работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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