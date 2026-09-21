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Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691804
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Описание товара Блендер настольный Korting KTB 0702 W135
Настольный блендер KTB 0702 W135 представляет собой многофункциональный прибор 3 в 1, способный взбивать до густой пены, смешивать ингредиенты и раскалывать лед. Он оснащен двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», что упрощает процесс приготовления. Уникальная технология 6 Blade Expert подразумевает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, гарантируя равномерное измельчение и смешивание. Настоящий блендер от Кертинг предлагает 35 скоростей с плавным переключением и импульсный режим для достижения идеальной консистенции. Стеклянный кувшин объемом 2 литра снабжен шкалой измерения, а также съемным дном, что облегчает процесс ухода и мытья. Прибор обеспечивает безопасность с помощью двойной защиты двигателя от перегрева и перегрузки. Крышка позволяет добавлять ингредиенты в процессе готовки, а LED-индикация информирует о текущем режиме работы. Блендер KTB 0702 W135 идеально подходит для быстрого и качественного приготовления разнообразных блюд и напитков.
Настольный блендер KTB 0702 W135 представляет собой многофункциональный прибор 3 в 1, способный взбивать до густой пены, смешивать ингредиенты и раскалывать лед. Он оснащен двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», что упрощает процесс приготовления. Уникальная технология 6 Blade Expert подразумевает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, гарантируя равномерное измельчение и смешивание. Настоящий блендер от Кертинг предлагает 35 скоростей с плавным переключением и импульсный режим для достижения идеальной консистенции. Стеклянный кувшин объемом 2 литра снабжен шкалой измерения, а также съемным дном, что облегчает процесс ухода и мытья. Прибор обеспечивает безопасность с помощью двойной защиты двигателя от перегрева и перегрузки. Крышка позволяет добавлять ингредиенты в процессе готовки, а LED-индикация информирует о текущем режиме работы. Блендер KTB 0702 W135 идеально подходит для быстрого и качественного приготовления разнообразных блюд и напитков.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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