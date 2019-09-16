Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
5 490 руб.
9 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 40128
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Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1301
Блендер Kitfort КТ-1301 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор хорошо подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Есть режим для колки льда.
Стеклянная чаша и металлический корпус Блендер оснащён вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объёмом 1,8 литра. В крышке чаши есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы, которое закрывается мерным колпачком.
Быть шеф-поваром легко! Удобное и понятное управление прибором состоит из 6-ступенчатого электронного переключателя скорости и кнопки включения ускоренного режима. На цифровом LCD дисплее с подсветкой отображается время работы (таймер).
Главный прибор на вашей кухне! Стекло и металл легко моются и долговечны. Все знания о качественном кухонном дизайне мы воплотили в этом блендере, его формы простые и стильные одновременно.
Блендер Kitfort КТ-1301 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор хорошо подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Есть режим для колки льда.
Стеклянная чаша и металлический корпус Блендер оснащён вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объёмом 1,8 литра. В крышке чаши есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы, которое закрывается мерным колпачком.
Быть шеф-поваром легко! Удобное и понятное управление прибором состоит из 6-ступенчатого электронного переключателя скорости и кнопки включения ускоренного режима. На цифровом LCD дисплее с подсветкой отображается время работы (таймер).
Главный прибор на вашей кухне! Стекло и металл легко моются и долговечны. Все знания о качественном кухонном дизайне мы воплотили в этом блендере, его формы простые и стильные одновременно.
Достоинства:
Мощный, стеклянная колба, большой объем.
Недостатки:
Шумноват, на полном "брате-близнеце из Китая" через три года сломалась муфта, разобрать не смог, купил этот.
Комментарий:
В целом положительные впечатления от использования.
Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1301
Достоинства:
Мощный, стеклянная колба, большой объем.
Недостатки:
Шумноват, на полном "брате-близнеце из Китая" через три года сломалась муфта, разобрать не смог, купил этот.
Комментарий:
В целом положительные впечатления от использования.