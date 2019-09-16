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Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort КТ-1301

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Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 1
Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 2
Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 3
Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 4
Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 5
Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 5
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1301 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
5 490 руб.  9 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 40128
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
моторный отсек, чаша, крышка чаши, блок лезвий
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
приготовление пюре, взбивание, измельчение, смешивание, колка льда, автоблокировка блендера при снятой чаше
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х21
Вес, кг.
3

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1301

Блендер Kitfort КТ-1301 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор хорошо подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Есть режим для колки льда. Стеклянная чаша и металлический корпус Блендер оснащён вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объёмом 1,8 литра. В крышке чаши есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы, которое закрывается мерным колпачком. Быть шеф-поваром легко! Удобное и понятное управление прибором состоит из 6-ступенчатого электронного переключателя скорости и кнопки включения ускоренного режима. На цифровом LCD дисплее с подсветкой отображается время работы (таймер). Главный прибор на вашей кухне! Стекло и металл легко моются и долговечны. Все знания о качественном кухонном дизайне мы воплотили в этом блендере, его формы простые и стильные одновременно.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1301

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2019
Dmitry V.

Достоинства:
Мощный, стеклянная колба, большой объем.

Недостатки:
Шумноват, на полном "брате-близнеце из Китая" через три года сломалась муфта, разобрать не смог, купил этот.

Комментарий:
В целом положительные впечатления от использования.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
моторный отсек, чаша, крышка чаши, блок лезвий
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
приготовление пюре, взбивание, измельчение, смешивание, колка льда, автоблокировка блендера при снятой чаше
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-1301 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор хорошо подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Есть режим для колки льда. Стеклянная чаша и металлический корпус Блендер оснащён вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой объёмом 1,8 литра. В крышке чаши есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы, которое закрывается мерным колпачком. Быть шеф-поваром легко! Удобное и понятное управление прибором состоит из 6-ступенчатого электронного переключателя скорости и кнопки включения ускоренного режима. На цифровом LCD дисплее с подсветкой отображается время работы (таймер). Главный прибор на вашей кухне! Стекло и металл легко моются и долговечны. Все знания о качественном кухонном дизайне мы воплотили в этом блендере, его формы простые и стильные одновременно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2019
Dmitry V.

Достоинства:
Мощный, стеклянная колба, большой объем.

Недостатки:
Шумноват, на полном "брате-близнеце из Китая" через три года сломалась муфта, разобрать не смог, купил этот.

Комментарий:
В целом положительные впечатления от использования.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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