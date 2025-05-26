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Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный

29 Отзывы
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Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 1
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 2
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 3
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 4
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 5
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 6
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 7
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 8
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 9
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 10
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 11
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 12
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 13
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 14
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 15
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 16
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 17
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 18
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 19
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 20
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 21
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 22
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 23
Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 1
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 2
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 3
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 4
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 5
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 6
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 7
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 8
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 9
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 10
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 11
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 12
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 13
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 14
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 15
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 16
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 17
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 18
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 19
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 20
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 21
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 22
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 23
  • Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264849
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
Плавное изменение скорости, Режим Турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.86

Описание товара Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный

Будь-яка нарізка за хвилину Здавалося б, нарізка продуктів ще ніколи не була настільки простою. Завдяки чотирьом основним насадок можна нарізати все що завгодно і як завгодно. У комплект з самим блендером Polaris PHB 1589AL CUBE йдуть насадка подрібнювач, насадка для шинкування, віночок для збивання і насадка, для нарізки кубиками. Також в комплекті йдуть великий подрібнювач для особливо великих шматків (обсяг його ємності 2 літри) і мірний стакан на 600 мл. Мотор - серце блендера Мотор в блендері Polaris PHB 1589AL CUBE може працювати на 30 швидкостях і для більш зручного використання в прилад було вбудовано плавне їх перемикання. Також в список швидкостей входить і турборежим, який допомагає подрібнити навіть найтвердіші шматочки. Навіщо така кількість швидкостей, якщо можна все бити на турбо? Та все просто. Менші швидкості необхідні для шинкування і різання кубиками, які можливі на блендері завдяки насадок. Ножі й леза Не можна було пройти повз ножів в цій моделі блендера. У комплекції є 4 ножа: для великого подрібнювача, ріжучий диск (шинкування і нарізка скибочками), для нарізки кубиками і ніж в самому измельчителе. Кожен з них зроблений за допомогою унікальної технології 4 PRO TITAN з нержавіючої сталі. Кожен з них з гідністю робить свою роботу протягом декількох років і сточується досить довго (за умови дбайливого ставлення до них, звичайно ж). На крок ближче до шедеврів Блендера Polaris PHB 1589AL CUBE - це must-have кожного кулінара-любителя. Якщо перед вами стоїть мрія шефа, але поки так майстерно нарізати і подрібнювати ножем ви не вмієте, не варто впадати у відчай. Наш блендер завжди радий допомогти вам стати трохи ближче до своєї мрії. А якщо ви просто любите проводити час за готуванням, тоді наш прилад стане для вас правою рукою при створенні великих шедеврів для найближчих.

Отзывы о товаре Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер. Упаковано очень хорошо. Всё работает исправно. У большой чаши прорезиненное дно, при использовании не скользит. У маленькой прорезиненные вставки, что тоже очень удобно. В общем произвел хорошее впечатление Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощная модель,Слегка нарезал картошку фри) Дальше будем тестировать его
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер-техника!!! Отличный помощник на кухне!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Всё устраивает, рекомендую всем!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный блендер. Много насадок
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Горячкина С.

Достоинства:


Комментарий:
набор классный. Пластик приятный на ощупь, да и исполнение хорошее. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Купили маме на подарок, в понедельник будем смотреть на реакцию именинницы! Всё в комплекте как и заявлено. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Самвел С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар качества хороший все сделано добротно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный блендер! Я в восторге!! Пришел вовремя, отлично запакован. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер просто огонь. Сегодня сразу сделал окрошку. Нарезка кубиками как надо.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился набор! салаты за секунду и готово. Будем тестировать остальное. Приятно удивило наличие кубинатора. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая комплектация, тихая работа
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
сроки доставки,упаковка,комплектация всё супер покупкой довольна!спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в целой упаковке. Из минусов - нельзя мыть верхнюю крышку измельчителя под струёй воды. В работе не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владислав Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил жене в подарок на ДР. Взял вроде максимальную комплектацию. Надеюсь прослужит долго и порадует жену.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
После третьего сгоревшего блендера я предложил жене устроиться тестировщиком бытовых электроприборов, но она шутку не оценила. Как и я не оценил ее ответное предложение помогать готовить...Выбор пал на эту модель, хоть и количество насадок для нас избыточное. Если по делу: в руке лежит хорошо, приятно ощущаются тяжесть и мощность в работе, легко и быстро отщелкивается и защелкивается ну и внешне приятен. Испытания провели сразу в паре проблемных для многих блендеров вопросов - резка на кубики и приготовление печеночного (говядина) паштета и все это без передышки лишь с короткими паузами на загрузку/разгрузку. За время приготовления 2,5 л оливье и 1,5 л паштета корпус блендера нагрелся до ~40 градусов, но не отключился и горелым не пахло. Размер кубиков как раз. Все ножи хорошие, жена уже порезалась. Капучинатор работает хорошо. Пока замечаний к инструменту нет, все довольны.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Все просто супер. Продавец отличный,сам блендер идеален. Очень круто все сделано и качественно,опробовали его вчера в деле,кубиками режет отлично,лезвия отличные. Работает не громко,еще продавец дает в подарок весы кухонные,рекомендую !!!спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, нож 4 лепестка, много дополнительных функций, насадок и чаш, пробовала измельчать в большой чаше и пользовалась самим погружным блендером, много скоростей, есть режим турбо. корпус и сама погружная часть металлические, приятно ложится в руку, тяжёленький, но не слишком. Выбирала долго, о выборе не пожалела.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блендер, брали на замену старого блендера Vitek 1480GY. Конструкция практически идентичная, проверенная временем. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер качественный, имеет много насадок, им удобно пользоваться и непроблематично мыть. Понравилось, что влез в шкаф) Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искали хороший мощный блендер. Со своей задачей справляется на отлично. Радует Функция нарезки кубиками. Теперь еще быстрее можно накрыть праздничный стол.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Валентина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
я в таком восторге, не передать словами!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая комплектация , упоковка отличная , качество тоже очень хорошое .
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Яна К.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная и даже есть инструкция. Коробка конечно немного уставшая, но брала для себя поэтому не важно. Блендер классный шинкует и режет мгновенно. Очень облегчает приготовление еды. Теперь главное чтобы долго работал. К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сборка, все на месте. качество топ, в общем рекомендую товар. Взяли по скидке от продавца, не пожалели
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Полина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Почему я не купила это раньше! Кубиками режет, натирает вместо тёрки! Насадка для пюре супер, получается без комочков. Ну и очень стильный
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Олеся М.

Достоинства:


Комментарий:
это лучшее приобретение, теперь мне не нужны терки! я в восторге, морковка и лук уходят на ура, даже без напряга теперь салатов станет в моей жизни больше - нарезка кубиками идеальная! из минусов могу отметить только, что нельзя мыть в пмм, но это меркнет перед функциональностью еще очень приятный на ощупь - силикон софт тач лежит в руке приятно, не скользит
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный товар. Справляется со своей функцией идеально. Кубики конечно не идеальны, но для семейного ужина - пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Elvirochka

Достоинства:


Комментарий:
Классный блендер • Мощный • Многофункциональный • Плавное переключение скоростей и их отображение на экранчике И ещё много всего, что я устану перечислять Ранее брала этой же фирмы, но «4 в 1» понравился и решила сменить на этот Но нет никаких пометок, указаний серийного номера и печатей в гарантийном талоне, соответственно, он считается недействительным



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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
Плавное изменение скорости, Режим Турбо
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Будь-яка нарізка за хвилину Здавалося б, нарізка продуктів ще ніколи не була настільки простою. Завдяки чотирьом основним насадок можна нарізати все що завгодно і як завгодно. У комплект з самим блендером Polaris PHB 1589AL CUBE йдуть насадка подрібнювач, насадка для шинкування, віночок для збивання і насадка, для нарізки кубиками. Також в комплекті йдуть великий подрібнювач для особливо великих шматків (обсяг його ємності 2 літри) і мірний стакан на 600 мл. Мотор - серце блендера Мотор в блендері Polaris PHB 1589AL CUBE може працювати на 30 швидкостях і для більш зручного використання в прилад було вбудовано плавне їх перемикання. Також в список швидкостей входить і турборежим, який допомагає подрібнити навіть найтвердіші шматочки. Навіщо така кількість швидкостей, якщо можна все бити на турбо? Та все просто. Менші швидкості необхідні для шинкування і різання кубиками, які можливі на блендері завдяки насадок. Ножі й леза Не можна було пройти повз ножів в цій моделі блендера. У комплекції є 4 ножа: для великого подрібнювача, ріжучий диск (шинкування і нарізка скибочками), для нарізки кубиками і ніж в самому измельчителе. Кожен з них зроблений за допомогою унікальної технології 4 PRO TITAN з нержавіючої сталі. Кожен з них з гідністю робить свою роботу протягом декількох років і сточується досить довго (за умови дбайливого ставлення до них, звичайно ж). На крок ближче до шедеврів Блендера Polaris PHB 1589AL CUBE - це must-have кожного кулінара-любителя. Якщо перед вами стоїть мрія шефа, але поки так майстерно нарізати і подрібнювати ножем ви не вмієте, не варто впадати у відчай. Наш блендер завжди радий допомогти вам стати трохи ближче до своєї мрії. А якщо ви просто любите проводити час за готуванням, тоді наш прилад стане для вас правою рукою при створенні великих шедеврів для найближчих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер. Упаковано очень хорошо. Всё работает исправно. У большой чаши прорезиненное дно, при использовании не скользит. У маленькой прорезиненные вставки, что тоже очень удобно. В общем произвел хорошее впечатление Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощная модель,Слегка нарезал картошку фри) Дальше будем тестировать его
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер-техника!!! Отличный помощник на кухне!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер! Всё устраивает, рекомендую всем!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный блендер. Много насадок
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Горячкина С.

Достоинства:


Комментарий:
набор классный. Пластик приятный на ощупь, да и исполнение хорошее. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Купили маме на подарок, в понедельник будем смотреть на реакцию именинницы! Всё в комплекте как и заявлено. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Самвел С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар качества хороший все сделано добротно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный блендер! Я в восторге!! Пришел вовремя, отлично запакован. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер просто огонь. Сегодня сразу сделал окрошку. Нарезка кубиками как надо.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился набор! салаты за секунду и готово. Будем тестировать остальное. Приятно удивило наличие кубинатора. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая комплектация, тихая работа
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
сроки доставки,упаковка,комплектация всё супер покупкой довольна!спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в целой упаковке. Из минусов - нельзя мыть верхнюю крышку измельчителя под струёй воды. В работе не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Владислав Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил жене в подарок на ДР. Взял вроде максимальную комплектацию. Надеюсь прослужит долго и порадует жену.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
После третьего сгоревшего блендера я предложил жене устроиться тестировщиком бытовых электроприборов, но она шутку не оценила. Как и я не оценил ее ответное предложение помогать готовить...Выбор пал на эту модель, хоть и количество насадок для нас избыточное. Если по делу: в руке лежит хорошо, приятно ощущаются тяжесть и мощность в работе, легко и быстро отщелкивается и защелкивается ну и внешне приятен. Испытания провели сразу в паре проблемных для многих блендеров вопросов - резка на кубики и приготовление печеночного (говядина) паштета и все это без передышки лишь с короткими паузами на загрузку/разгрузку. За время приготовления 2,5 л оливье и 1,5 л паштета корпус блендера нагрелся до ~40 градусов, но не отключился и горелым не пахло. Размер кубиков как раз. Все ножи хорошие, жена уже порезалась. Капучинатор работает хорошо. Пока замечаний к инструменту нет, все довольны.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Все просто супер. Продавец отличный,сам блендер идеален. Очень круто все сделано и качественно,опробовали его вчера в деле,кубиками режет отлично,лезвия отличные. Работает не громко,еще продавец дает в подарок весы кухонные,рекомендую !!!спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, нож 4 лепестка, много дополнительных функций, насадок и чаш, пробовала измельчать в большой чаше и пользовалась самим погружным блендером, много скоростей, есть режим турбо. корпус и сама погружная часть металлические, приятно ложится в руку, тяжёленький, но не слишком. Выбирала долго, о выборе не пожалела.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блендер, брали на замену старого блендера Vitek 1480GY. Конструкция практически идентичная, проверенная временем. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер качественный, имеет много насадок, им удобно пользоваться и непроблематично мыть. Понравилось, что влез в шкаф) Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искали хороший мощный блендер. Со своей задачей справляется на отлично. Радует Функция нарезки кубиками. Теперь еще быстрее можно накрыть праздничный стол.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Валентина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
я в таком восторге, не передать словами!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая комплектация , упоковка отличная , качество тоже очень хорошое .
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Яна К.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация полная и даже есть инструкция. Коробка конечно немного уставшая, но брала для себя поэтому не важно. Блендер классный шинкует и режет мгновенно. Очень облегчает приготовление еды. Теперь главное чтобы долго работал. К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сборка, все на месте. качество топ, в общем рекомендую товар. Взяли по скидке от продавца, не пожалели
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Полина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Почему я не купила это раньше! Кубиками режет, натирает вместо тёрки! Насадка для пюре супер, получается без комочков. Ну и очень стильный
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Олеся М.

Достоинства:


Комментарий:
это лучшее приобретение, теперь мне не нужны терки! я в восторге, морковка и лук уходят на ура, даже без напряга теперь салатов станет в моей жизни больше - нарезка кубиками идеальная! из минусов могу отметить только, что нельзя мыть в пмм, но это меркнет перед функциональностью еще очень приятный на ощупь - силикон софт тач лежит в руке приятно, не скользит
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный товар. Справляется со своей функцией идеально. Кубики конечно не идеальны, но для семейного ужина - пойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Elvirochka

Достоинства:


Комментарий:
Классный блендер • Мощный • Многофункциональный • Плавное переключение скоростей и их отображение на экранчике И ещё много всего, что я устану перечислять Ранее брала этой же фирмы, но «4 в 1» понравился и решила сменить на этот Но нет никаких пометок, указаний серийного номера и печатей в гарантийном талоне, соответственно, он считается недействительным


Блендер погружной Polaris PHB 1589AL CUBE черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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