Блендер стационарный Philips HR3030/00
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739910
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Комплектация
инструкция, блендер
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х17
Вес, кг.
2.92
Описание товара Блендер стационарный Philips HR3030/00
Philips HR3030/00 — это стационарный блендер из серии 5000 мощностью 1200 Вт. Он предназначен для приготовления смузи, коктейлей, пюре, соусов и других блюд.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Комплектация
инструкция, блендер
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0
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Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Philips HR3030/00 — это стационарный блендер из серии 5000 мощностью 1200 Вт. Он предназначен для приготовления смузи, коктейлей, пюре, соусов и других блюд.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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