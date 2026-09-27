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Блендер погружной KORTING KHB 0317 W Tulip купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной KORTING KHB 0317 W Tulip

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Блендер погружной KORTING KHB 0317 W Tulip
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739891
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
погружной блендер, насадка-блендер, насадка-миксер, венчик для взбивания, насадка для пюре, чаша измельчителя 0.5 л, мерный стакан 1.0 л с крышкой, инструкция
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной KORTING KHB 0317 W Tulip

Погружной блендер Korting KHB 0317 W Tulip - это компактный и удобный кухонный прибор, предназначенный для быстрого приготовления соусов, крем-супов, коктейлей, пюре и других блюд. Модель сочетает эргономичный дизайн, простое управление и оптимальную мощность для ежедневного использования. Благодаря компактным размерам блендер удобно хранить, а стильное исполнение в светлом цвете делает его гармоничным дополнением современной кухни. Korting KHB 0317 W Tulip подходит для выполнения различных кулинарных задач - от измельчения и смешивания ингредиентов до взбивания и приготовления нежных текстур. Надёжная конструкция и удобная форма ручки обеспечивают комфорт даже при длительном использовании.

Отзывы о товаре Блендер погружной KORTING KHB 0317 W Tulip




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
погружной блендер, насадка-блендер, насадка-миксер, венчик для взбивания, насадка для пюре, чаша измельчителя 0.5 л, мерный стакан 1.0 л с крышкой, инструкция
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Korting KHB 0317 W Tulip - это компактный и удобный кухонный прибор, предназначенный для быстрого приготовления соусов, крем-супов, коктейлей, пюре и других блюд. Модель сочетает эргономичный дизайн, простое управление и оптимальную мощность для ежедневного использования. Благодаря компактным размерам блендер удобно хранить, а стильное исполнение в светлом цвете делает его гармоничным дополнением современной кухни. Korting KHB 0317 W Tulip подходит для выполнения различных кулинарных задач - от измельчения и смешивания ингредиентов до взбивания и приготовления нежных текстур. Надёжная конструкция и удобная форма ручки обеспечивают комфорт даже при длительном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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