Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714163
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Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный
Продуктивність
Потужність: 1000 Вт
10-річна гарантія на високопродуктивний мотор з повітряним охолодженням*
Довговічне керамічне з'єднання
Система Quattro-Blade Pro з прискорювачами потоку AntiSplash
Комфорт / Очищення
Динамічний контроль швидкості для інтуїтивно зрозумілого налаштування швидкості за допомогою вашої руки
Блокування ввімкнення для зручного використання
Ергономічна ручка з неслизьким покриттям soft-touch
Проста зміна аксесуарів із легким Eject-/ Click механізмом
Аксесуари придатні до миття в посудомийній машині (крім аксесуарів з електроприводом)
Дизайн
Високоякісний корпус з нержавіючої сталі
Перше у світі керамічне з'єднання
Міцна ніжка блендера з нержавіючої сталі
Усі пластикові деталі, що контактують з продуктами, не містять бісфенолу А
Аксесуари в комплекті
Ніжка блендера з нержавіючої сталі з системою QuattroBlade Pro
Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, м'яса та інших продуктів (корисний об'єм 500 мл) та ніж для подрібнення льоду
Вінчик з нержавіючої сталі для збивання вершків або яєчного білка
Мірна склянка для змішування
Продуктивність
Потужність: 1000 Вт
10-річна гарантія на високопродуктивний мотор з повітряним охолодженням*
Довговічне керамічне з'єднання
Система Quattro-Blade Pro з прискорювачами потоку AntiSplash
Комфорт / Очищення
Динамічний контроль швидкості для інтуїтивно зрозумілого налаштування швидкості за допомогою вашої руки
Блокування ввімкнення для зручного використання
Ергономічна ручка з неслизьким покриттям soft-touch
Проста зміна аксесуарів із легким Eject-/ Click механізмом
Аксесуари придатні до миття в посудомийній машині (крім аксесуарів з електроприводом)
Дизайн
Високоякісний корпус з нержавіючої сталі
Перше у світі керамічне з'єднання
Міцна ніжка блендера з нержавіючої сталі
Усі пластикові деталі, що контактують з продуктами, не містять бісфенолу А
Аксесуари в комплекті
Ніжка блендера з нержавіючої сталі з системою QuattroBlade Pro
Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, м'яса та інших продуктів (корисний об'єм 500 мл) та ніж для подрібнення льоду
Вінчик з нержавіючої сталі для збивання вершків або яєчного білка
Мірна склянка для змішування
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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