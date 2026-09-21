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Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный

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Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714163
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
pl?stico,acero inoxidable
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
1 ЧашкаМерный контейнер
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
регулировка скорости вращения, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х11х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный

Продуктивність Потужність: 1000 Вт 10-річна гарантія на високопродуктивний мотор з повітряним охолодженням* Довговічне керамічне з'єднання Система Quattro-Blade Pro з прискорювачами потоку AntiSplash Комфорт / Очищення Динамічний контроль швидкості для інтуїтивно зрозумілого налаштування швидкості за допомогою вашої руки Блокування ввімкнення для зручного використання Ергономічна ручка з неслизьким покриттям soft-touch Проста зміна аксесуарів із легким Eject-/ Click механізмом Аксесуари придатні до миття в посудомийній машині (крім аксесуарів з електроприводом) Дизайн Високоякісний корпус з нержавіючої сталі Перше у світі керамічне з'єднання Міцна ніжка блендера з нержавіючої сталі Усі пластикові деталі, що контактують з продуктами, не містять бісфенолу А Аксесуари в комплекті Ніжка блендера з нержавіючої сталі з системою QuattroBlade Pro Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, м'яса та інших продуктів (корисний об'єм 500 мл) та ніж для подрібнення льоду Вінчик з нержавіючої сталі для збивання вершків або яєчного білка Мірна склянка для змішування

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
pl?stico,acero inoxidable
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
1 ЧашкаМерный контейнер
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
регулировка скорости вращения, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Продуктивність Потужність: 1000 Вт 10-річна гарантія на високопродуктивний мотор з повітряним охолодженням* Довговічне керамічне з'єднання Система Quattro-Blade Pro з прискорювачами потоку AntiSplash Комфорт / Очищення Динамічний контроль швидкості для інтуїтивно зрозумілого налаштування швидкості за допомогою вашої руки Блокування ввімкнення для зручного використання Ергономічна ручка з неслизьким покриттям soft-touch Проста зміна аксесуарів із легким Eject-/ Click механізмом Аксесуари придатні до миття в посудомийній машині (крім аксесуарів з електроприводом) Дизайн Високоякісний корпус з нержавіючої сталі Перше у світі керамічне з'єднання Міцна ніжка блендера з нержавіючої сталі Усі пластикові деталі, що контактують з продуктами, не містять бісфенолу А Аксесуари в комплекті Ніжка блендера з нержавіючої сталі з системою QuattroBlade Pro Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, м'яса та інших продуктів (корисний об'єм 500 мл) та ніж для подрібнення льоду Вінчик з нержавіючої сталі для збивання вершків або яєчного білка Мірна склянка для змішування
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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