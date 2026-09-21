Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M622 черный

Продуктивність Потужність: 1000 Вт 10-річна гарантія на високопродуктивний мотор з повітряним охолодженням* Довговічне керамічне з'єднання Система Quattro-Blade Pro з прискорювачами потоку AntiSplash Комфорт / Очищення Динамічний контроль швидкості для інтуїтивно зрозумілого налаштування швидкості за допомогою вашої руки Блокування ввімкнення для зручного використання Ергономічна ручка з неслизьким покриттям soft-touch Проста зміна аксесуарів із легким Eject-/ Click механізмом Аксесуари придатні до миття в посудомийній машині (крім аксесуарів з електроприводом) Дизайн Високоякісний корпус з нержавіючої сталі Перше у світі керамічне з'єднання Міцна ніжка блендера з нержавіючої сталі Усі пластикові деталі, що контактують з продуктами, не містять бісфенолу А Аксесуари в комплекті Ніжка блендера з нержавіючої сталі з системою QuattroBlade Pro Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, м'яса та інших продуктів (корисний об'єм 500 мл) та ніж для подрібнення льоду Вінчик з нержавіючої сталі для збивання вершків або яєчного білка Мірна склянка для змішування