Top.Mail.Ru
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Bosch MSM4B6V2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703324
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
27х23х20
Вес, кг.
2.7

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B6V2

Блендер Bosch MSM4B6V2 - это устройство, созданное для удобства и комфорта при приготовлении различных блюд. Дизайн, выполненный в черном цвете, идеально впишется в любой интерьер кухни. Корпус изготовлен из прочного пластика, а погружная часть - из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность использования. Блендер оснащен измельчителем, чаша которого выполнена из пластика. Нож блендера с 4 лезвиями QuattroBlade гарантирует равномерное и быстрое измельчение продуктов. Управление блендером происходит с помощью кнопок, что делает его использование максимально удобным и простым.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4B6V2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Описание
Блендер Bosch MSM4B6V2 - это устройство, созданное для удобства и комфорта при приготовлении различных блюд. Дизайн, выполненный в черном цвете, идеально впишется в любой интерьер кухни. Корпус изготовлен из прочного пластика, а погружная часть - из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность использования. Блендер оснащен измельчителем, чаша которого выполнена из пластика. Нож блендера с 4 лезвиями QuattroBlade гарантирует равномерное и быстрое измельчение продуктов. Управление блендером происходит с помощью кнопок, что делает его использование максимально удобным и простым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSM4B6V2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...