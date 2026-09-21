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Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0)

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Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 1
Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 2
Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 3
Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
рисунок
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 1
  • Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 2
  • Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 3
  • Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714013
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Размеры в упаковке, см
43х23х23
Вес, кг.
4.53

Описание товара Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0)

Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0)

Отзывы о товаре Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
отсек для добавления ингредиентов; прорезиненные ножки
Описание
Блендер стационарный Ariete 583 Capri (00C05830CAR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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