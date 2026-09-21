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Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691795
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Описание товара Блендер настольный Korting KTB 0701 INFINITY
Элегантный черный настольный блендер KTB 0701 Infinity — это универсальный прибор 3 в 1, который с легкостью смешивает ингредиенты, взбивает до густой пены и даже колет лед. Он оборудован двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», чем упрощает процесс приготовления. Технология 6 Blade Expert обеспечивает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, что гарантирует равномерное измельчение и смешивание. Этот блендер от компании Кертинг предлагает 35 скоростей с плавной регулировкой для достижения идеальной текстуры. Стеклянный кувшин объемом 2 литра имеет шкалу для измерения и съемное дно, что упрощает уход и мойку. Прибор обеспечивает безопасность благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки. Добавлять ингредиенты во время работы позволяет продуманная конфигурация крышки, а LED-индикация информирует о выбранном режиме. Блендер KTB 0701 Infinity – быстрое и качественное приготовление самых разных блюд и напитков.
Элегантный черный настольный блендер KTB 0701 Infinity — это универсальный прибор 3 в 1, который с легкостью смешивает ингредиенты, взбивает до густой пены и даже колет лед. Он оборудован двумя автопрограммами: «Смузи» и «Дробление льда», чем упрощает процесс приготовления. Технология 6 Blade Expert обеспечивает одновременное вращение шести острых лезвий в трех плоскостях, что гарантирует равномерное измельчение и смешивание. Этот блендер от компании Кертинг предлагает 35 скоростей с плавной регулировкой для достижения идеальной текстуры. Стеклянный кувшин объемом 2 литра имеет шкалу для измерения и съемное дно, что упрощает уход и мойку. Прибор обеспечивает безопасность благодаря двойной защите двигателя от перегрева и перегрузки. Добавлять ингредиенты во время работы позволяет продуманная конфигурация крышки, а LED-индикация информирует о выбранном режиме. Блендер KTB 0701 Infinity – быстрое и качественное приготовление самых разных блюд и напитков.
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