Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704231
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.51
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-1465 1200Вт
Погружной блендер VITEK в чёрном корпусе — практичный помощник для приготовления напитков, пюре и измельчения продуктов. Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15 000 об/мин обеспечивают эффективную работу, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим под разные задачи. В комплекте предусмотрены 2 насадки, кувшин объёмом 0,7 л и измельчитель на 0,5 л. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. Длина сетевого шнура 1,2 м обеспечивает удобство размещения во время готовки, а вес 1,5 кг делает блендер достаточно удобным для повседневного использования.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Погружной блендер VITEK в чёрном корпусе — практичный помощник для приготовления напитков, пюре и измельчения продуктов. Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15 000 об/мин обеспечивают эффективную работу, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим под разные задачи. В комплекте предусмотрены 2 насадки, кувшин объёмом 0,7 л и измельчитель на 0,5 л. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. Длина сетевого шнура 1,2 м обеспечивает удобство размещения во время готовки, а вес 1,5 кг делает блендер достаточно удобным для повседневного использования.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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