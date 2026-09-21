Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703811
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, документация, книга рецептов, упаковка
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Функции и особенности
колка льда
Размеры в упаковке, см
40х32х24
Вес, кг.
5.4
Описание товара Блендер стационарный Hyundai HYB-S4921 1500Вт серебристый/черный
Стационарный блендер Hyundai HYB-S4921 — это мощный и функциональный прибор для приготовления различных блюд и напитков. С его помощью можно легко измельчать лед, готовить смузи, соусы и другие блюда. Благодаря высокой мощности и нескольким скоростным режимам, этот блендер станет незаменимым помощником на вашей кухне.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, документация, книга рецептов, упаковка
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Функции и особенности
колка льда
Стационарный блендер Hyundai HYB-S4921 — это мощный и функциональный прибор для приготовления различных блюд и напитков. С его помощью можно легко измельчать лед, готовить смузи, соусы и другие блюда. Благодаря высокой мощности и нескольким скоростным режимам, этот блендер станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, мини-блендеры для детского питания
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