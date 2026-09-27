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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739969
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Описание товара Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик
Блендер Zigmund & Shtain — настоящий помощник для современной кухни. Его мощность 1200 Вт справится даже с самыми твёрдыми продуктами, а пять скоростей позволят выбрать идеальный режим для смузи, супов-пюре или соусов. Прочная чаша измельчителя из стекла не впитывает запахи и сохраняет вкус ингредиентов, а металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение и долгий срок службы. В комплекте — целых пять насадок, что делает этот блендер универсальным инструментом для любой кулинарной задачи. Длина сетевого шнура 1 м позволяет свободно разместить устройство на кухне. Элегантный чёрный цвет впишется в любой интерьер.
Блендер Zigmund & Shtain — настоящий помощник для современной кухни. Его мощность 1200 Вт справится даже с самыми твёрдыми продуктами, а пять скоростей позволят выбрать идеальный режим для смузи, супов-пюре или соусов. Прочная чаша измельчителя из стекла не впитывает запахи и сохраняет вкус ингредиентов, а металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение и долгий срок службы. В комплекте — целых пять насадок, что делает этот блендер универсальным инструментом для любой кулинарной задачи. Длина сетевого шнура 1 м позволяет свободно разместить устройство на кухне. Элегантный чёрный цвет впишется в любой интерьер.
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