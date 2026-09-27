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Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик

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Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик - фото 1
Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик - фото 2
Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
5
  • Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик - фото 1
  • Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик - фото 2
  • Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739969
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Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х17
Вес, кг.
4

Описание товара Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик

Блендер Zigmund & Shtain — настоящий помощник для современной кухни. Его мощность 1200 Вт справится даже с самыми твёрдыми продуктами, а пять скоростей позволят выбрать идеальный режим для смузи, супов-пюре или соусов. Прочная чаша измельчителя из стекла не впитывает запахи и сохраняет вкус ингредиентов, а металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение и долгий срок службы. В комплекте — целых пять насадок, что делает этот блендер универсальным инструментом для любой кулинарной задачи. Длина сетевого шнура 1 м позволяет свободно разместить устройство на кухне. Элегантный чёрный цвет впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-481 D 1200 Вт, металлик




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Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Zigmund & Shtain — настоящий помощник для современной кухни. Его мощность 1200 Вт справится даже с самыми твёрдыми продуктами, а пять скоростей позволят выбрать идеальный режим для смузи, супов-пюре или соусов. Прочная чаша измельчителя из стекла не впитывает запахи и сохраняет вкус ингредиентов, а металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение и долгий срок службы. В комплекте — целых пять насадок, что делает этот блендер универсальным инструментом для любой кулинарной задачи. Длина сетевого шнура 1 м позволяет свободно разместить устройство на кухне. Элегантный чёрный цвет впишется в любой интерьер.
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Отзывы


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