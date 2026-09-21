Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
В наличии
Код товара: 692927
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4 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Материал корпуса
пластик
Комплектация
Кувшин 1,5 л., Крышка с отверстием
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Функции и особенности
Импульсный режим, Крышка с отверстием, Регулировка скорости, Smart Defense
Размеры в упаковке, см
38х33х21
Вес, кг.
4.4
Описание товара Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт
Блендер идеально подходит, если вы хотите с легкостью измельчить лед, приготовить смузи, супы или соусы, а также детское питание и многое другое. Незаменимый помощник на кухне для тех, кто стремится к простому и здоровому образу жизни всей семьи. Скорость работы можно плавно регулировать, а в случае необходимости на помощь придет импульсный режим. Прибор также имеет функции колки льда и приготовление смузи. Блендер имеет стеклянный кувшин емкостью 1500 мл и шкалу объема, которая позволяет контролировать, количество жидкости. В крышке блендера есть отверстие для добавления ингредиентов прямо во время работы, а не прерывая ее. Все для вашего удобства и успеха на кухне!
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Бренд
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Материал корпуса
пластик
Комплектация
Кувшин 1,5 л., Крышка с отверстием
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Функции и особенности
Импульсный режим, Крышка с отверстием, Регулировка скорости, Smart Defense
Блендер идеально подходит, если вы хотите с легкостью измельчить лед, приготовить смузи, супы или соусы, а также детское питание и многое другое. Незаменимый помощник на кухне для тех, кто стремится к простому и здоровому образу жизни всей семьи. Скорость работы можно плавно регулировать, а в случае необходимости на помощь придет импульсный режим. Прибор также имеет функции колки льда и приготовление смузи. Блендер имеет стеклянный кувшин емкостью 1500 мл и шкалу объема, которая позволяет контролировать, количество жидкости. В крышке блендера есть отверстие для добавления ингредиентов прямо во время работы, а не прерывая ее. Все для вашего удобства и успеха на кухне!
Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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