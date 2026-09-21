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Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт купить с доставкой в Москве
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Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт

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Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - фото 1
Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - фото 2
Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
  • Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - фото 1
  • Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - фото 2
  • Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692927
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт
4 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Материал корпуса
пластик
Комплектация
Кувшин 1,5 л., Крышка с отверстием
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Функции и особенности
Импульсный режим, Крышка с отверстием, Регулировка скорости, Smart Defense
Размеры в упаковке, см
38х33х21
Вес, кг.
4.4

Описание товара Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт

Блендер идеально подходит, если вы хотите с легкостью измельчить лед, приготовить смузи, супы или соусы, а также детское питание и многое другое. Незаменимый помощник на кухне для тех, кто стремится к простому и здоровому образу жизни всей семьи. Скорость работы можно плавно регулировать, а в случае необходимости на помощь придет импульсный режим. Прибор также имеет функции колки льда и приготовление смузи. Блендер имеет стеклянный кувшин емкостью 1500 мл и шкалу объема, которая позволяет контролировать, количество жидкости. В крышке блендера есть отверстие для добавления ингредиентов прямо во время работы, а не прерывая ее. Все для вашего удобства и успеха на кухне!

Отзывы о товаре Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Блендеры
Тип устройства
стационарный
Материал корпуса
пластик
Комплектация
Кувшин 1,5 л., Крышка с отверстием
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Функции и особенности
Импульсный режим, Крышка с отверстием, Регулировка скорости, Smart Defense
Описание
Блендер идеально подходит, если вы хотите с легкостью измельчить лед, приготовить смузи, супы или соусы, а также детское питание и многое другое. Незаменимый помощник на кухне для тех, кто стремится к простому и здоровому образу жизни всей семьи. Скорость работы можно плавно регулировать, а в случае необходимости на помощь придет импульсный режим. Прибор также имеет функции колки льда и приготовление смузи. Блендер имеет стеклянный кувшин емкостью 1500 мл и шкалу объема, которая позволяет контролировать, количество жидкости. В крышке блендера есть отверстие для добавления ингредиентов прямо во время работы, а не прерывая ее. Все для вашего удобства и успеха на кухне!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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