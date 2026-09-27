Блендер стационарный Kitfort KT-3021 1000Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740085
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х18
Вес, кг.
4.08
Описание товара Блендер стационарный Kitfort KT-3021 1000Вт белый
Стильный блендер КТ-3021 предназначен для смешивания и взбивания продуктов. Он отлично справится с приготовлением фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, муссов, супов-пюре, соусов, детского питания, а также с колкой льда.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Стильный блендер КТ-3021 предназначен для смешивания и взбивания продуктов. Он отлично справится с приготовлением фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, муссов, супов-пюре, соусов, детского питания, а также с колкой льда.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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