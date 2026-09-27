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Блендер Korting KHB 0301 Diva купить с доставкой в Москве
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Блендер Korting KHB 0301 Diva

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Блендер Korting KHB 0301 Diva - фото 2
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Блендер Korting KHB 0301 Diva - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
красный, серебристый, черный
Количество скоростей / режимов
10
  • Блендер Korting KHB 0301 Diva - фото 1
  • Блендер Korting KHB 0301 Diva - фото 2
  • Блендер Korting KHB 0301 Diva - фото 3
  • Блендер Korting KHB 0301 Diva - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740087
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
красный, серебристый, черный
Количество скоростей / режимов
10
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, г.
720

Описание товара Блендер Korting KHB 0301 Diva

Погружной блендер Korting сочетает в себе мощность 1000 Вт и лёгкий вес всего 0,6 кг — идеально для быстрой готовки без усталости. Ножи из нержавеющей стали справляются даже с плотными ингредиентами, а 10 скоростей позволяют подобрать режим для каждого рецепта: от нежных смузи до густого пюре. Удобный метровый шнур даёт свободу движений на кухне. Стильные цвета — чёрный, красный или серебристый — легко впишутся в любой интерьер. В комплекте идёт необходимая насадка — ничего лишнего, только то, что нужно для ежедневных кулинарных задач.

Отзывы о товаре Блендер Korting KHB 0301 Diva




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
красный, серебристый, черный
Количество скоростей / режимов
10
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Korting сочетает в себе мощность 1000 Вт и лёгкий вес всего 0,6 кг — идеально для быстрой готовки без усталости. Ножи из нержавеющей стали справляются даже с плотными ингредиентами, а 10 скоростей позволяют подобрать режим для каждого рецепта: от нежных смузи до густого пюре. Удобный метровый шнур даёт свободу движений на кухне. Стильные цвета — чёрный, красный или серебристый — легко впишутся в любой интерьер. В комплекте идёт необходимая насадка — ничего лишнего, только то, что нужно для ежедневных кулинарных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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