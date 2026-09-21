Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691794
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Описание товара Блендер погружной Korting KHB 0306 N
Погружной блендер KHB 0306 N – это высокая производительность и удобство в использовании. С внушительным объемом чаши в 800 мл он идеально подходит для воплощения кулинарных шедевров на всю семью. В комплект входят три насадки: блендер для смешивания, измельчитель для нарезки ингредиентов и венчик для взбивания. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки обеспечивает надежность работы, а 20 скоростей и режим Turbo с максимальной скоростью до 15 000 об/мин предоставляют полный контроль над процессом приготовления. Технология Silence Balance гарантирует тихую работу – уровень шума менее 72 дБ. Съемный блок лезвий Easy Wash и возможность мыть элементы в посудомоечной машине обеспечивают дополнительное удобство. Потребляемая мощность в 1400 Вт обеспечивает мощный и стабильный результат. Этот погружной блендер от Кертинг – настоящий кухонный помощник.
Погружной блендер KHB 0306 N – это высокая производительность и удобство в использовании. С внушительным объемом чаши в 800 мл он идеально подходит для воплощения кулинарных шедевров на всю семью. В комплект входят три насадки: блендер для смешивания, измельчитель для нарезки ингредиентов и венчик для взбивания. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки обеспечивает надежность работы, а 20 скоростей и режим Turbo с максимальной скоростью до 15 000 об/мин предоставляют полный контроль над процессом приготовления. Технология Silence Balance гарантирует тихую работу – уровень шума менее 72 дБ. Съемный блок лезвий Easy Wash и возможность мыть элементы в посудомоечной машине обеспечивают дополнительное удобство. Потребляемая мощность в 1400 Вт обеспечивает мощный и стабильный результат. Этот погружной блендер от Кертинг – настоящий кухонный помощник.
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