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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ

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Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264891
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
44х19х19
Вес, кг.
2.7

Описание товара Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ

Panasonic MX-EX1561WTQ - надежный помощник на вашей кухне. Блендер включается простым поворотом диска вправо. Выберите одну из двух скоростей: высокую (скорость 2) или низкую (скорость 1). Импульсный режим идеально подойдет для смешивания легких ингредиентов и добавления завершающих штрихов смеси, ведь ножи вращаются только при повороте дискового переключателя в положение «импульсный режим». Стеклянный кувшин легко моется, устойчив к пищевым запахам, обесцвечиванию и пятнам, а также надежен и долговечен в использовании.Твердые и жидкие ингредиенты можно добавлять даже во время измельчения через внутреннюю крышку. Четыре изогнутых лезвия равномерно перемешивают массу при вращении. Изготовленные из нержавеющей стали они устойчивы к ржавчине, износу и сохраняют остроту даже при регулярном использовании на протяжении длительного времени. Мгновенно измельчит специи. Без труда намелет кофе для 5 чашек за один раз. Невероятно удобно! Насладитесь ароматом свежемолотых ингредиентов.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Описание
Panasonic MX-EX1561WTQ - надежный помощник на вашей кухне. Блендер включается простым поворотом диска вправо. Выберите одну из двух скоростей: высокую (скорость 2) или низкую (скорость 1). Импульсный режим идеально подойдет для смешивания легких ингредиентов и добавления завершающих штрихов смеси, ведь ножи вращаются только при повороте дискового переключателя в положение «импульсный режим». Стеклянный кувшин легко моется, устойчив к пищевым запахам, обесцвечиванию и пятнам, а также надежен и долговечен в использовании.Твердые и жидкие ингредиенты можно добавлять даже во время измельчения через внутреннюю крышку. Четыре изогнутых лезвия равномерно перемешивают массу при вращении. Изготовленные из нержавеющей стали они устойчивы к ржавчине, износу и сохраняют остроту даже при регулярном использовании на протяжении длительного времени. Мгновенно измельчит специи. Без труда намелет кофе для 5 чашек за один раз. Невероятно удобно! Насладитесь ароматом свежемолотых ингредиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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