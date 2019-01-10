Блендер погружной Bosch MSM2620B

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189585
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Блендер Bosch MSM 2620B погружной
Готовить с удовольствием при помощи погружного блендера Bosch CleverMixx.
Надежный погружной блендер Bosch CleverMixx MSM 2620B гармонично сочетает в себе великолепный дизайн и современные технологии. Прибор оснащен мощным мотором 600 Вт, а также оборудован инновационным ножом с технологией QuattroBlade, благодаря чему позволяет быстро и эффективно измельчать и смешивать различные ингредиенты.
Специальная конструкция погружной насадки предотвращает разбрызгивание во время смешивания. Эргономичная ручка блендера с удобным управлением гарантирует максимальный комфорт в использовании. Наличие дополнительных насадок делает прибор универсальным помощником на кухне.
Отличный результат за минимально короткое время: мощный мотор 600 Ватт.
Благодаря эргономичной ручкой CleverMixx удобно лежит в руке, а малый вес делает его удобным в использовании.
Смешивает и измельчает качественно и без брызг благодаря специальной конструкции погружной части
Измельчить пряные травы, чеснок, орехи, сыр пармезан с помощью насадки измельчителя: отличный соус "Песто" легко и быстро.
Блендер Bosch MSM 2620B погружной
Готовить с удовольствием при помощи погружного блендера Bosch CleverMixx.
Надежный погружной блендер Bosch CleverMixx MSM 2620B гармонично сочетает в себе великолепный дизайн и современные технологии. Прибор оснащен мощным мотором 600 Вт, а также оборудован инновационным ножом с технологией QuattroBlade, благодаря чему позволяет быстро и эффективно измельчать и смешивать различные ингредиенты.
Специальная конструкция погружной насадки предотвращает разбрызгивание во время смешивания. Эргономичная ручка блендера с удобным управлением гарантирует максимальный комфорт в использовании. Наличие дополнительных насадок делает прибор универсальным помощником на кухне.
Отличный результат за минимально короткое время: мощный мотор 600 Ватт.
Благодаря эргономичной ручкой CleverMixx удобно лежит в руке, а малый вес делает его удобным в использовании.
Смешивает и измельчает качественно и без брызг благодаря специальной конструкции погружной части
Измельчить пряные травы, чеснок, орехи, сыр пармезан с помощью насадки измельчителя: отличный соус "Песто" легко и быстро.
Достоинства:
Красивый дизайн. Простой в использование, удобный, надёжный.
Недостатки:
Не очень качественная сборка.
Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM2620B
Достоинства:
Красивый дизайн. Простой в использование, удобный, надёжный.
Недостатки:
Не очень качественная сборка.