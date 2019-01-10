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Блендер погружной Bosch MSM2620B купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM2620B

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Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM2620B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189585
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
взбивание, измельчение, смешивание
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
41х20х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM2620B

Блендер Bosch MSM 2620B погружной Готовить с удовольствием при помощи погружного блендера Bosch CleverMixx. Надежный погружной блендер Bosch CleverMixx MSM 2620B гармонично сочетает в себе великолепный дизайн и современные технологии. Прибор оснащен мощным мотором 600 Вт, а также оборудован инновационным ножом с технологией QuattroBlade, благодаря чему позволяет быстро и эффективно измельчать и смешивать различные ингредиенты. Специальная конструкция погружной насадки предотвращает разбрызгивание во время смешивания. Эргономичная ручка блендера с удобным управлением гарантирует максимальный комфорт в использовании. Наличие дополнительных насадок делает прибор универсальным помощником на кухне. Отличный результат за минимально короткое время: мощный мотор 600 Ватт. Благодаря эргономичной ручкой CleverMixx удобно лежит в руке, а малый вес делает его удобным в использовании. Смешивает и измельчает качественно и без брызг благодаря специальной конструкции погружной части Измельчить пряные травы, чеснок, орехи, сыр пармезан с помощью насадки измельчителя: отличный соус "Песто" легко и быстро.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM2620B

10.01.2019
Егор

Достоинства:
Красивый дизайн. Простой в использование, удобный, надёжный.

Недостатки:
Не очень качественная сборка.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.7
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
взбивание, измельчение, смешивание
Развернуть
Страна производитель
Словения
Описание
Блендер Bosch MSM 2620B погружной Готовить с удовольствием при помощи погружного блендера Bosch CleverMixx. Надежный погружной блендер Bosch CleverMixx MSM 2620B гармонично сочетает в себе великолепный дизайн и современные технологии. Прибор оснащен мощным мотором 600 Вт, а также оборудован инновационным ножом с технологией QuattroBlade, благодаря чему позволяет быстро и эффективно измельчать и смешивать различные ингредиенты. Специальная конструкция погружной насадки предотвращает разбрызгивание во время смешивания. Эргономичная ручка блендера с удобным управлением гарантирует максимальный комфорт в использовании. Наличие дополнительных насадок делает прибор универсальным помощником на кухне. Отличный результат за минимально короткое время: мощный мотор 600 Ватт. Благодаря эргономичной ручкой CleverMixx удобно лежит в руке, а малый вес делает его удобным в использовании. Смешивает и измельчает качественно и без брызг благодаря специальной конструкции погружной части Измельчить пряные травы, чеснок, орехи, сыр пармезан с помощью насадки измельчителя: отличный соус "Песто" легко и быстро.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.01.2019
Егор

Достоинства:
Красивый дизайн. Простой в использование, удобный, надёжный.

Недостатки:
Не очень качественная сборка.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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