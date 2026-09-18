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Блендер погружной Bosch MSM66120 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM66120

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Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 10
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 11
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 12
Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
белый, серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
12
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 11
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 12
  • Блендер погружной Bosch MSM66120 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291513
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Измельчитель, Мерный стаканчик (1 шт.), Мини измельчитель
Цвет
белый, серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
12
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х37х21
Вес, кг.
1.32

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM66120

Bosch MSM 66120 - это ручной погружной блендер, который станет незаменимым помощником для любой хозяйки - с его помощью без труда можно измельчить, смешать или взбить необходимые для блюда ингредиенты. Отдельным преимуществом можно назвать компактные размеры модели - для ее хранения не требуется много места.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM66120




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Измельчитель, Мерный стаканчик (1 шт.), Мини измельчитель
Цвет
белый, серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
12
Развернуть
Страна производитель
Словения
Описание
Bosch MSM 66120 - это ручной погружной блендер, который станет незаменимым помощником для любой хозяйки - с его помощью без труда можно измельчить, смешать или взбить необходимые для блюда ингредиенты. Отдельным преимуществом можно назвать компактные размеры модели - для ее хранения не требуется много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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