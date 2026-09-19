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Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь

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Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 1
Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 2
Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 3
Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 4
Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 5
Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серый
Объем кувшина, л
1.7
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 5
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458682
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Комплектация
Цвет
серый
Объем кувшина, л
1.7
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х23
Вес, кг.
4

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь

Блендер Kitfort КТ-3020Блендер Kitfort КТ-3020 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Регулятор скорости позволяет переключать скорость работы.Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой емкостью 1,7 л. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок может использоваться как мерный стакан.Управление блендером осуществляется при помощи регулятора скоростей. Переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Комплектация
Цвет
серый
Объем кувшина, л
1.7
Развернуть
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-3020Блендер Kitfort КТ-3020 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Регулятор скорости позволяет переключать скорость работы.Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой емкостью 1,7 л. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок может использоваться как мерный стакан.Управление блендером осуществляется при помощи регулятора скоростей. Переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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