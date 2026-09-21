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Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит

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Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
15
  • Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704245
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, венчик-взбиватель, диски для шинковки, насадка-комбайн, терка, тёрка для драников, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
15
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.55

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит

Погружной блендер VITEK VT-1477 с максимальной мощностью 1500 Вт был создан для реализации самых смелых кулинарны амбиций. Погружной блендер имеет 15 скоростей, для достижения оптимального взбивания или измельчения продуктов. Кухонный блендер имеет бесступенчатое плавное переключение скоростей, что создает особенный комфорт при его использовании. Погружная часть и рабочие лезвия блендера выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок безупречной службы. Мощный DC мотор и режим TURBO для самых твердых ингредиентов поможет измельчать блендером орехи, крупы и другие продукты. Блендер погружной имеет мощность 1500 Вт, что обеспечивает быстрое измельчение любых продуктов. Благодаря венчику, входящему в комплектацию погружного блендера, вы можете легко приготовить любые соусы, муссы и кремы для тортов. В блендерный набор также входят чаша измельчителя объемом 500 мл и мерный стакан объемом 700 мл. Корпус и ручка блендера выполнены из высококачественного пластика и имеют эргономичную форму для удобного хвата и легкого ухода. Блендер электроизмельчитель поможет вам легко и быстро воплощать в жизнь самые затейливые кулинарные фантазии. Мощный блендер предназначен для легкого измельчения, взбивания и смешивания различных продуктов до однородной массы. С помощью блендера измельчителя можно приготовить полезные смузи и коктейли ароматные супы-пюре и соусы, разнообразную выпечку и десерты, взбитые сливки, крем и мороженое. Кухонная техника от VITEK станет отличным подарком на день рожденье, 8 марта или любой другой праздник.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-1477 1500Вт графит




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, венчик-взбиватель, диски для шинковки, насадка-комбайн, терка, тёрка для драников, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
15
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер VITEK VT-1477 с максимальной мощностью 1500 Вт был создан для реализации самых смелых кулинарны амбиций. Погружной блендер имеет 15 скоростей, для достижения оптимального взбивания или измельчения продуктов. Кухонный блендер имеет бесступенчатое плавное переключение скоростей, что создает особенный комфорт при его использовании. Погружная часть и рабочие лезвия блендера выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок безупречной службы. Мощный DC мотор и режим TURBO для самых твердых ингредиентов поможет измельчать блендером орехи, крупы и другие продукты. Блендер погружной имеет мощность 1500 Вт, что обеспечивает быстрое измельчение любых продуктов. Благодаря венчику, входящему в комплектацию погружного блендера, вы можете легко приготовить любые соусы, муссы и кремы для тортов. В блендерный набор также входят чаша измельчителя объемом 500 мл и мерный стакан объемом 700 мл. Корпус и ручка блендера выполнены из высококачественного пластика и имеют эргономичную форму для удобного хвата и легкого ухода. Блендер электроизмельчитель поможет вам легко и быстро воплощать в жизнь самые затейливые кулинарные фантазии. Мощный блендер предназначен для легкого измельчения, взбивания и смешивания различных продуктов до однородной массы. С помощью блендера измельчителя можно приготовить полезные смузи и коктейли ароматные супы-пюре и соусы, разнообразную выпечку и десерты, взбитые сливки, крем и мороженое. Кухонная техника от VITEK станет отличным подарком на день рожденье, 8 марта или любой другой праздник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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