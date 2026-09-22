Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BQ HB522PS Черный-Стальной
Блендер BQ – идеальный помощник на вашей кухне для быстрого и качественного приготовления разнообразных блюд. Этот стильный и компактный погружной блендер, выполненный в элегантных серебристых и черных тонах, станет незаменимым инструментом для множества кулинарных задач. С мощностью в 1000 Вт, BQ блендер легко справляется с самыми разными ингредиентами, обеспечивая быстрое и равномерное измельчение или смешивание. Лезвия из высококачественного металла гарантируют долговечность и безупречную работу устройства. Универсальность блендера поддерживается двумя скоростными режимами, что позволяет адаптировать процесс приготовления под конкретные нужды. Устройство оснащено двумя насадками, что расширяет ваши возможности в кулинарии – от приготовления супов-пюре до коктейлей и соусов. Блендер оснащен чашей измельчителя объемом 0,5 литра, выполненной из прочного стекла и пластика, что обеспечивает надежность и безопасность при использовании. Большой кувшин на 0,7 литра дает возможность готовить больше порций за раз. Сетевой шнур длиной 0,8 метра позволяет разместить блендер на удобном для вас месте на кухне. С весом всего 1,15 кг, устройство легко в использовании и хранении. Бренд BQ гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, делая ваш кулинарный опыт простым и приятным.
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Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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