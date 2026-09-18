Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
37000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Вакуумный насос (+ 2 вакуумных контейнера объёмом 1,5 л и 0,75 л); Переносная бутылка (вакуумная бутылка 2Go 0,5 л)
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
37000
Функции и особенности
в комплекте 2 вакуумных контейнера объёмом 1,5 л и 0,75 л, а также вакуумная бутылка 2Go (0,5 л)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х24
Вес, кг.
8.2
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMBV625M
Блендер Bosch MMBV625M VitaMaxx идеально подходит для приготовления смузи и спортивных коктейлей. Он снабжен мощным мотором, раскручивающим нож до 37 тысяч оборотов в минуту. Такая скорость разрушает стенки растительных клеток, высвобождая максимальное количество полезных веществ. Устройство также может измельчать продукты в вакууме, защищая витамин C и сложные органические соединения от преждевременного распада. Благодаря этому ваши напитки получаются действительно питательными и полезными.Пользоваться блендером Bosch MMBV625M VitaMaxx очень просто. Он предлагает режимы автоматического измельчения, смешивания без вакуума, колки льда и очистки чаши. Их можно выбрать одним поворотом большого механического регулятора на передней панели. Корпус устройства изготовлен из прочного полированного алюминия — практичного материала, устойчивого к коррозии и сильному нагреву.К блендеру Bosch MMBV625M VitaMaxx прилагаются два вакуумных контейнера, помогающих долго сохранять полезные свойства коктейлей и измельченных продуктов. Вы также получаете вместительный стакан, позволяющий брать напитки в спортзал или на прогулку.
Вакуумный насос (+ 2 вакуумных контейнера объёмом 1,5 л и 0,75 л); Переносная бутылка (вакуумная бутылка 2Go 0,5 л)
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
37000
Функции и особенности
в комплекте 2 вакуумных контейнера объёмом 1,5 л и 0,75 л, а также вакуумная бутылка 2Go (0,5 л)
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Bosch MMBV625M VitaMaxx идеально подходит для приготовления смузи и спортивных коктейлей. Он снабжен мощным мотором, раскручивающим нож до 37 тысяч оборотов в минуту. Такая скорость разрушает стенки растительных клеток, высвобождая максимальное количество полезных веществ. Устройство также может измельчать продукты в вакууме, защищая витамин C и сложные органические соединения от преждевременного распада. Благодаря этому ваши напитки получаются действительно питательными и полезными.Пользоваться блендером Bosch MMBV625M VitaMaxx очень просто. Он предлагает режимы автоматического измельчения, смешивания без вакуума, колки льда и очистки чаши. Их можно выбрать одним поворотом большого механического регулятора на передней панели. Корпус устройства изготовлен из прочного полированного алюминия — практичного материала, устойчивого к коррозии и сильному нагреву.К блендеру Bosch MMBV625M VitaMaxx прилагаются два вакуумных контейнера, помогающих долго сохранять полезные свойства коктейлей и измельченных продуктов. Вы также получаете вместительный стакан, позволяющий брать напитки в спортзал или на прогулку.
Блендер стационарный Bosch MMBV625M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMBV625M