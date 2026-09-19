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Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый

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Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 1
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 2
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 3
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 4
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 5
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 6
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 7
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 8
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 9
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 10
Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
500
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый, оранжевый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 1
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 2
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 3
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 4
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 5
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 6
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 7
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 8
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 9
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 10
  • Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414497
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
насадки, чаша измельчителя и мерный стакан
Цвет
белый, оранжевый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х17
Вес, кг.
1.98

Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый

Для измельчения, взбивания, перемешивания просто необходим функциональный погружной блендер. Таковым является STARWIND SBP2242, имеющий в комплекте 2 насадки: измельчитель и венчик. С помощью блендера за считанные секунды можно размешать до однородной консистенции тесто на блины или оладьи, приготовить суп-пюре или детское питание из овощей и фруктов, взбить сливки или белки для приготовления выпечки и десертов. Отмерять необходимые ингредиенты легко благодаря наличию мерного стаканчика, а специальная емкость для измельчения, также входящая в набор, не требует поиска подходящей для использования блендера посуды. Корпус блендера STARWIND SBP2242 изготовлен из прочного пластика, а материалом изготовления ножей и погружной части является нержавеющая сталь. Она устойчива к механическим повреждениям и отличается высоким сроком эксплуатации, вследствие чего блендер прослужит долго, если соблюдать правила его использования. Регулировать скорость работы блендера достаточно легко: на корпусе расположены кнопки. Работает прибор от стандартной электросети с напряжением 220 В.

Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
насадки, чаша измельчителя и мерный стакан
Цвет
белый, оранжевый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Для измельчения, взбивания, перемешивания просто необходим функциональный погружной блендер. Таковым является STARWIND SBP2242, имеющий в комплекте 2 насадки: измельчитель и венчик. С помощью блендера за считанные секунды можно размешать до однородной консистенции тесто на блины или оладьи, приготовить суп-пюре или детское питание из овощей и фруктов, взбить сливки или белки для приготовления выпечки и десертов. Отмерять необходимые ингредиенты легко благодаря наличию мерного стаканчика, а специальная емкость для измельчения, также входящая в набор, не требует поиска подходящей для использования блендера посуды. Корпус блендера STARWIND SBP2242 изготовлен из прочного пластика, а материалом изготовления ножей и погружной части является нержавеющая сталь. Она устойчива к механическим повреждениям и отличается высоким сроком эксплуатации, вследствие чего блендер прослужит долго, если соблюдать правила его использования. Регулировать скорость работы блендера достаточно легко: на корпусе расположены кнопки. Работает прибор от стандартной электросети с напряжением 220 В.
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Доставка
Отзывы


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