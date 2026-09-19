Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2242 белый/оранжевый
Для измельчения, взбивания, перемешивания просто необходим функциональный погружной блендер. Таковым является STARWIND SBP2242, имеющий в комплекте 2 насадки: измельчитель и венчик. С помощью блендера за считанные секунды можно размешать до однородной консистенции тесто на блины или оладьи, приготовить суп-пюре или детское питание из овощей и фруктов, взбить сливки или белки для приготовления выпечки и десертов. Отмерять необходимые ингредиенты легко благодаря наличию мерного стаканчика, а специальная емкость для измельчения, также входящая в набор, не требует поиска подходящей для использования блендера посуды. Корпус блендера STARWIND SBP2242 изготовлен из прочного пластика, а материалом изготовления ножей и погружной части является нержавеющая сталь. Она устойчива к механическим повреждениям и отличается высоким сроком эксплуатации, вследствие чего блендер прослужит долго, если соблюдать правила его использования. Регулировать скорость работы блендера достаточно легко: на корпусе расположены кнопки. Работает прибор от стандартной электросети с напряжением 220 В.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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