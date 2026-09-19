Блендер портативный Kitfort КТ-3003
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер портативный Kitfort КТ-3003
Благодаря компактному размеру, блендер можно использовать в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине или на пикнике – у вас всегда будет возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль. Портативный блендер работает от аккумулятора и легко заряжается от USB. В комплекте с ним идёт зарядный шнур. Он подсоединяется к магнитному разъёму, расположенному в верхней части блендера. Блендер легко разбирается и позволяет тщательно промывать его детали. Стакан выполнен из тритана – особо прочного материала без содержания бисфенола-А (BPA-free). Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 15000 оборотов в минуту, превращая продукты в пюре. Перед приготовлением смузи, все используемые ингредиенты порежьте на небольшие кусочки, затем нажмите дважды и переверните блендер вниз, чтобы лезвия устройства смогли перемешать коктейль. Устройство запускается двойным нажатием на кнопку включения. Это предотвращает случайное включение блендера в сумке, если на кнопку надавит соседний предмет. Разъём для зарядки аккумулятора защищён крышкой, чтобы лишняя влага не попадала в устройство. На стаканчике блендера установлена прорезиненная противоскользящая полоса. Она позволяет удобно держать и переносить блендер, не боясь, что стаканчик выскользнет из рук.
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