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Блендер портативный Kitfort КТ-3003 купить с доставкой в Москве
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Блендер портативный Kitfort КТ-3003

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Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 2
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Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 4
Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 5
Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 6
Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 7
Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
50
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
синий
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.26
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 1
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 2
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 3
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 4
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 5
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 6
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 7
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 930 руб.  3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379235
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
50
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Бутылка - 1 шт, моторный блок - 1 шт, шнур для зарядки - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт.
Цвет
синий
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.26
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х11
Вес, кг.
2.97

Описание товара Блендер портативный Kitfort КТ-3003

Благодаря компактному размеру, блендер можно использовать в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине или на пикнике – у вас всегда будет возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль. Портативный блендер работает от аккумулятора и легко заряжается от USB. В комплекте с ним идёт зарядный шнур. Он подсоединяется к магнитному разъёму, расположенному в верхней части блендера. Блендер легко разбирается и позволяет тщательно промывать его детали. Стакан выполнен из тритана – особо прочного материала без содержания бисфенола-А (BPA-free). Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 15000 оборотов в минуту, превращая продукты в пюре. Перед приготовлением смузи, все используемые ингредиенты порежьте на небольшие кусочки, затем нажмите дважды и переверните блендер вниз, чтобы лезвия устройства смогли перемешать коктейль. Устройство запускается двойным нажатием на кнопку включения. Это предотвращает случайное включение блендера в сумке, если на кнопку надавит соседний предмет. Разъём для зарядки аккумулятора защищён крышкой, чтобы лишняя влага не попадала в устройство. На стаканчике блендера установлена прорезиненная противоскользящая полоса. Она позволяет удобно держать и переносить блендер, не боясь, что стаканчик выскользнет из рук.

Отзывы о товаре Блендер портативный Kitfort КТ-3003




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Мощность, Вт
50
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Бутылка - 1 шт, моторный блок - 1 шт, шнур для зарядки - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт.
Цвет
синий
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.26
Развернуть
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря компактному размеру, блендер можно использовать в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине или на пикнике – у вас всегда будет возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль. Портативный блендер работает от аккумулятора и легко заряжается от USB. В комплекте с ним идёт зарядный шнур. Он подсоединяется к магнитному разъёму, расположенному в верхней части блендера. Блендер легко разбирается и позволяет тщательно промывать его детали. Стакан выполнен из тритана – особо прочного материала без содержания бисфенола-А (BPA-free). Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 15000 оборотов в минуту, превращая продукты в пюре. Перед приготовлением смузи, все используемые ингредиенты порежьте на небольшие кусочки, затем нажмите дважды и переверните блендер вниз, чтобы лезвия устройства смогли перемешать коктейль. Устройство запускается двойным нажатием на кнопку включения. Это предотвращает случайное включение блендера в сумке, если на кнопку надавит соседний предмет. Разъём для зарядки аккумулятора защищён крышкой, чтобы лишняя влага не попадала в устройство. На стаканчике блендера установлена прорезиненная противоскользящая полоса. Она позволяет удобно держать и переносить блендер, не боясь, что стаканчик выскользнет из рук.
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Доставка
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Блендер портативный Kitfort КТ-3003 - данный товар вы можете купить по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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