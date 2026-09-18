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Измельчитель Centek CT-1390 купить с доставкой в Москве
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Измельчитель Centek CT-1390

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Измельчитель Centek CT-1390 - фото 1
Измельчитель Centek CT-1390 - фото 2
Измельчитель Centek CT-1390 - фото 3
Измельчитель Centek CT-1390 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Измельчитель Centek CT-1390 - фото 1
  • Измельчитель Centek CT-1390 - фото 2
  • Измельчитель Centek CT-1390 - фото 3
  • Измельчитель Centek CT-1390 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291595
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Блендеры
Вес, кг.
1

Описание товара Измельчитель Centek CT-1390

Измельчитель Centek CT-1390 привлекает внимание стильным черно-белый дизайном. Прибор обладает одной скоростью и работает при мощности 300 Вт. Предусматривается наличие емкости на 350 мл и универсального ножа для измельчения продуктов.

Отзывы о товаре Измельчитель Centek CT-1390




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Блендеры
Описание
Измельчитель Centek CT-1390 привлекает внимание стильным черно-белый дизайном. Прибор обладает одной скоростью и работает при мощности 300 Вт. Предусматривается наличие емкости на 350 мл и универсального ножа для измельчения продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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