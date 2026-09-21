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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704165
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измельчение твердых продуктов, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.67
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт
Блендерный набор VITEK VT-3003 просто создан для всех влюбленных в кулинарию! Максимальная мощность прибора составляет 1400 Вт, что позволяет легко и быстро измельчать продукты или взбивать их. Плавная регулировка скоростей обеспечивает точное управление процессом приготовления. Кроме того, блендер оснащен режимом «ТУРБО», что позволяет быстро и эффективно достигать желаемой текстуры. Рабочая погружная часть блендера, венчика и ножи измельчителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая долгий срок службы и безупречный результат в работе. В комплект с блендером входят стакан для смешивания емкостью 700 мл и чаша измельчителя объемом 500 мл. Шнур длиной 130 см обеспечивает большую маневренность в использовании. Купите блендерный набор VITEK VT-3003, который станет вашим незаменимым помощником на кухне!
измельчение твердых продуктов, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендерный набор VITEK VT-3003 просто создан для всех влюбленных в кулинарию! Максимальная мощность прибора составляет 1400 Вт, что позволяет легко и быстро измельчать продукты или взбивать их. Плавная регулировка скоростей обеспечивает точное управление процессом приготовления. Кроме того, блендер оснащен режимом «ТУРБО», что позволяет быстро и эффективно достигать желаемой текстуры. Рабочая погружная часть блендера, венчика и ножи измельчителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая долгий срок службы и безупречный результат в работе. В комплект с блендером входят стакан для смешивания емкостью 700 мл и чаша измельчителя объемом 500 мл. Шнур длиной 130 см обеспечивает большую маневренность в использовании. Купите блендерный набор VITEK VT-3003, который станет вашим незаменимым помощником на кухне!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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