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Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт

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Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 7
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 8
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 9
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 10
Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 7
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 8
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 9
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 10
  • Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704165
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок – 1 шт. насадка-блендер – 1 шт. редуктор венчика – 1 шт. насадка-венчик – 1 шт. крышка-редуктор – 1 шт. нож-измельчитель – 1 шт. чаша чоппера – 1 шт. стакан – 1 шт. инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.67

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт

Блендерный набор VITEK VT-3003 просто создан для всех влюбленных в кулинарию! Максимальная мощность прибора составляет 1400 Вт, что позволяет легко и быстро измельчать продукты или взбивать их. Плавная регулировка скоростей обеспечивает точное управление процессом приготовления. Кроме того, блендер оснащен режимом «ТУРБО», что позволяет быстро и эффективно достигать желаемой текстуры. Рабочая погружная часть блендера, венчика и ножи измельчителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая долгий срок службы и безупречный результат в работе. В комплект с блендером входят стакан для смешивания емкостью 700 мл и чаша измельчителя объемом 500 мл. Шнур длиной 130 см обеспечивает большую маневренность в использовании. Купите блендерный набор VITEK VT-3003, который станет вашим незаменимым помощником на кухне!

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-3003 1400Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок – 1 шт. насадка-блендер – 1 шт. редуктор венчика – 1 шт. насадка-венчик – 1 шт. крышка-редуктор – 1 шт. нож-измельчитель – 1 шт. чаша чоппера – 1 шт. стакан – 1 шт. инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендерный набор VITEK VT-3003 просто создан для всех влюбленных в кулинарию! Максимальная мощность прибора составляет 1400 Вт, что позволяет легко и быстро измельчать продукты или взбивать их. Плавная регулировка скоростей обеспечивает точное управление процессом приготовления. Кроме того, блендер оснащен режимом «ТУРБО», что позволяет быстро и эффективно достигать желаемой текстуры. Рабочая погружная часть блендера, венчика и ножи измельчителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивая долгий срок службы и безупречный результат в работе. В комплект с блендером входят стакан для смешивания емкостью 700 мл и чаша измельчителя объемом 500 мл. Шнур длиной 130 см обеспечивает большую маневренность в использовании. Купите блендерный набор VITEK VT-3003, который станет вашим незаменимым помощником на кухне!
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Доставка
Отзывы


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