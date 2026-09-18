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Блендер погружной Vitek VT-8535 BD купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-8535 BD

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Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
бордовый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
  • Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8535 BD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291541
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, измельчитель, венчик, мерный стакан
Цвет
бордовый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.37

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8535 BD

Безупречно смешать или измельчить необходимые вам продукты поможет погружной блендер VITEK VT-8535 с максимальной мощностью 900 Вт. В комплект к нему входят чаша объемом 500 мл и высокий стакан объемом 700 мл, а также насадка-венчик, который позволит взбить сливки, яйца или другие продукты. Отличительной особенностью блендера является комфортная, плавная регулировка скорости. Следует также отметить материал, из которого выполнены погружная часть и лезвия прибора, — нержавеющую сталь, которая повышает его надежность и продлевает срок службы.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8535 BD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, измельчитель, венчик, мерный стакан
Цвет
бордовый
Вакуумная функция
нет
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Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Описание
Безупречно смешать или измельчить необходимые вам продукты поможет погружной блендер VITEK VT-8535 с максимальной мощностью 900 Вт. В комплект к нему входят чаша объемом 500 мл и высокий стакан объемом 700 мл, а также насадка-венчик, который позволит взбить сливки, яйца или другие продукты. Отличительной особенностью блендера является комфортная, плавная регулировка скорости. Следует также отметить материал, из которого выполнены погружная часть и лезвия прибора, — нержавеющую сталь, которая повышает его надежность и продлевает срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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