Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
650
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739912
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.89
Описание товара Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый
С появлением блендера Philips HR2538/00 на создание впечатляющих кулинарных творений у хозяек начнет уходить куда меньше свободного времени. В качестве материала погружной части производитель выбрал первоклассный металл, которому не характерно появление неприятного налета, а также воздействие на вкусовые свойства продуктов. Волнообразная форма прибора исключит вероятность разбрызгивания взбиваемых ингредиентов, тем самым уберегая кухонные поверхности от непредвиденного загрязнения.
С использованием различных насадок блендера Philips HR2538/00 у вас не возникнет трудностей во время приготовления витаминных напитков, десертов, первых блюд и поражающих воображение соусов. Решили опробовать тот или иной кулинарный рецепт? Вам на помощь спешит мерный стакан из комплекта. Теперь смешать, измельчить и взбить всевозможные ингредиенты вы сможете буквально одним нажатием кнопки, израсходовав при этом минимум драгоценного времени.
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Описание
С появлением блендера Philips HR2538/00 на создание впечатляющих кулинарных творений у хозяек начнет уходить куда меньше свободного времени. В качестве материала погружной части производитель выбрал первоклассный металл, которому не характерно появление неприятного налета, а также воздействие на вкусовые свойства продуктов. Волнообразная форма прибора исключит вероятность разбрызгивания взбиваемых ингредиентов, тем самым уберегая кухонные поверхности от непредвиденного загрязнения.
С использованием различных насадок блендера Philips HR2538/00 у вас не возникнет трудностей во время приготовления витаминных напитков, десертов, первых блюд и поражающих воображение соусов. Решили опробовать тот или иной кулинарный рецепт? Вам на помощь спешит мерный стакан из комплекта. Теперь смешать, измельчить и взбить всевозможные ингредиенты вы сможете буквально одним нажатием кнопки, израсходовав при этом минимум драгоценного времени.
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый