Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499834
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
пластик
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
- блендер;- крышка со съемным колпачком;- нож (6 лезвий);- руководство по эксплуатации;- гарантийный талон.
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
колка льдаплавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х21
Вес, кг.
3.79
Описание товара Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный
Стационарный, для смузи, мощность 1200 Вт, объем чаши 1.5 л, материал чаши стекло, режимы смешивания: импульсный.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
пластик
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
- блендер;- крышка со съемным колпачком;- нож (6 лезвий);- руководство по эксплуатации;- гарантийный талон.
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
колка льдаплавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Стационарный, для смузи, мощность 1200 Вт, объем чаши 1.5 л, материал чаши стекло, режимы смешивания: импульсный.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер стационарный BQ SB1000 Черный-Серебряный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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