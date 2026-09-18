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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
19200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295570
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В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
19200
Функции и особенности
В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х19
Вес, кг.
4.45
Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1381
Блендер Kitfort КТ-1381 мощностью 500 Вт обладает классическим стационарным корпусом белого цвета. Представленная модель способна справляться с разными задачами, от измельчения фруктов и овощей в пюре до замешивания жидкого теста для блинчиков. С насадкой-кофемолкой зерна будут «превращаться» в качественную основу для вашего любимого напитка. Мельничка для специй поможет приобрести пряностям мелкую однородную структуру. Для этого модель имеет две скорости вращения, 15000 и 19200 оборотов в минуту. Прозрачный кувшин прибора благодаря объему 1.5 л вмещает сразу несколько порций пищи. За счет того, что емкость изготовлена из закаленного стекла, она отличается высокой прочностью. Кроме того, ее легко снимать за счет ручки сбоку и просто мыть. Благодаря нескользящим ножкам блендер Kitfort КТ-1381 не перемещается по столу даже во время интенсивной работы.
В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
19200
Функции и особенности
В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан.
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-1381 мощностью 500 Вт обладает классическим стационарным корпусом белого цвета. Представленная модель способна справляться с разными задачами, от измельчения фруктов и овощей в пюре до замешивания жидкого теста для блинчиков. С насадкой-кофемолкой зерна будут «превращаться» в качественную основу для вашего любимого напитка. Мельничка для специй поможет приобрести пряностям мелкую однородную структуру. Для этого модель имеет две скорости вращения, 15000 и 19200 оборотов в минуту. Прозрачный кувшин прибора благодаря объему 1.5 л вмещает сразу несколько порций пищи. За счет того, что емкость изготовлена из закаленного стекла, она отличается высокой прочностью. Кроме того, ее легко снимать за счет ручки сбоку и просто мыть. Благодаря нескользящим ножкам блендер Kitfort КТ-1381 не перемещается по столу даже во время интенсивной работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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