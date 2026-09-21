Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704096
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, насадка-блендер, руководство, упаковка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х7
Вес, г.
551
Описание товара Блендер погружной Maxwell MW-1151 700Вт белый
Блендер погружной Maxwell MW-1169 W; Мощность: 500 Вт; Количество скоростей: 2; Материал ножки: металл; Управление: механическое
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, насадка-блендер, руководство, упаковка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке
Страна производитель
Китай
Блендер погружной Maxwell MW-1169 W; Мощность: 500 Вт; Количество скоростей: 2; Материал ножки: металл; Управление: механическое
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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