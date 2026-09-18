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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X

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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 2
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 3
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 4
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 1
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 2
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 3
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 4
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322871
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
базовая часть, блендер, венчик, измельчитель, мельничка, мерный сткан
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
28х27х20
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X

Блендер Braun HB701AI-MQ7045X поможет вам в решении самых разных кухонных задач и ускорит приготовление множества блюд. Вы сможете самостоятельно устанавливать скорость работы, действуя интуитивно – за это отвечает технология Smart Speed. На рукоятке прибора удобно расположена кнопка, отвечающая за включение/выключение. Чем сильнее вы нажимаете на неё, тем выше мощность. Независимо от того, какое усилие вы приложите, надавливая на клавишу, двигатель будет запускаться плавно. Это позволит снизить нагрузку и продлить срок его службы, а кроме того, поможет избежать разбрызгивания ингредиентов.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7045X




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
базовая часть, блендер, венчик, измельчитель, мельничка, мерный сткан
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Описание
Блендер Braun HB701AI-MQ7045X поможет вам в решении самых разных кухонных задач и ускорит приготовление множества блюд. Вы сможете самостоятельно устанавливать скорость работы, действуя интуитивно – за это отвечает технология Smart Speed. На рукоятке прибора удобно расположена кнопка, отвечающая за включение/выключение. Чем сильнее вы нажимаете на неё, тем выше мощность. Независимо от того, какое усилие вы приложите, надавливая на клавишу, двигатель будет запускаться плавно. Это позволит снизить нагрузку и продлить срок его службы, а кроме того, поможет избежать разбрызгивания ингредиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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