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Блендер погружной Korting KHB 0321 X купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Korting KHB 0321 X

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Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 1
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 2
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 3
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 4
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 5
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 6
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 7
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 8
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 9
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 10
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 1
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 2
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 3
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 4
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 5
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 6
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 7
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 8
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 9
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 10
  • Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691791
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
27х25х22
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Korting KHB 0321 X

Погружной блендер KHB 0321x— многофункциональный прибор 4 в 1, который сочетает в себе блендер, измельчитель, миксер и насадку для пюре. Его бесступенчатое регулирование скорости позволяет достигать до 15 000 об/мин, что обеспечивает идеальную текстуру в приготовлении различных блюд. Встроенная LED-подсветка добавляет удобства при работе. Ножи, устанавливаемые на этот блендер Кертинг, отличаются высокой прочностью и остротой, благодаря чему сохраняют свои качества на протяжении многих лет. Уровень шума устройства не превышает 72 дБ. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует надежную работу. С потребляемой мощностью в 1800 Вт KHB 0321xобеспечивает быстрый и эффективный процесс приготовления, делая его незаменимым помощником на любой кухне.

Отзывы о товаре Блендер погружной Korting KHB 0321 X




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендеры
Описание
Погружной блендер KHB 0321x— многофункциональный прибор 4 в 1, который сочетает в себе блендер, измельчитель, миксер и насадку для пюре. Его бесступенчатое регулирование скорости позволяет достигать до 15 000 об/мин, что обеспечивает идеальную текстуру в приготовлении различных блюд. Встроенная LED-подсветка добавляет удобства при работе. Ножи, устанавливаемые на этот блендер Кертинг, отличаются высокой прочностью и остротой, благодаря чему сохраняют свои качества на протяжении многих лет. Уровень шума устройства не превышает 72 дБ. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует надежную работу. С потребляемой мощностью в 1800 Вт KHB 0321xобеспечивает быстрый и эффективный процесс приготовления, делая его незаменимым помощником на любой кухне.
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Доставка
Отзывы


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