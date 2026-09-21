Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691791
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Блендер погружной Korting KHB 0321 X
Погружной блендер KHB 0321x— многофункциональный прибор 4 в 1, который сочетает в себе блендер, измельчитель, миксер и насадку для пюре. Его бесступенчатое регулирование скорости позволяет достигать до 15 000 об/мин, что обеспечивает идеальную текстуру в приготовлении различных блюд. Встроенная LED-подсветка добавляет удобства при работе. Ножи, устанавливаемые на этот блендер Кертинг, отличаются высокой прочностью и остротой, благодаря чему сохраняют свои качества на протяжении многих лет. Уровень шума устройства не превышает 72 дБ. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует надежную работу. С потребляемой мощностью в 1800 Вт KHB 0321xобеспечивает быстрый и эффективный процесс приготовления, делая его незаменимым помощником на любой кухне.
Погружной блендер KHB 0321x— многофункциональный прибор 4 в 1, который сочетает в себе блендер, измельчитель, миксер и насадку для пюре. Его бесступенчатое регулирование скорости позволяет достигать до 15 000 об/мин, что обеспечивает идеальную текстуру в приготовлении различных блюд. Встроенная LED-подсветка добавляет удобства при работе. Ножи, устанавливаемые на этот блендер Кертинг, отличаются высокой прочностью и остротой, благодаря чему сохраняют свои качества на протяжении многих лет. Уровень шума устройства не превышает 72 дБ. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует надежную работу. С потребляемой мощностью в 1800 Вт KHB 0321xобеспечивает быстрый и эффективный процесс приготовления, делая его незаменимым помощником на любой кухне.
Блендер погружной Korting KHB 0321 X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Korting KHB 0321 X