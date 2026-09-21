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Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт

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Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 1
Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 2
Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 3
Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 4
Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
  • Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 1
  • Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 2
  • Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 3
  • Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 4
  • Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703922
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Функции и особенности
колка льда
Размеры в упаковке, см
31х29х23
Вес, кг.
5.19

Описание товара Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт

Настольный блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре, ледяной крошки и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Для максимального комфорта в использовании, прибор оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева устройство автоматически прекращает работу. Купите настольный блендер RDE-1254 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!

Отзывы о товаре Блендер стационарный Rondell RDE-1254 1200Вт




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Функции и особенности
колка льда
Описание
Настольный блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре, ледяной крошки и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Для максимального комфорта в использовании, прибор оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева устройство автоматически прекращает работу. Купите настольный блендер RDE-1254 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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