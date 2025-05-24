Top.Mail.Ru
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной

21 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 1
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 2
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 3
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 4
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 5
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 6
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 7
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
24
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.3
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 1
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 2
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 3
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 4
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 5
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 6
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 7
  • Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

390 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 525148
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
24
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
силикон
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.3
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.3
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
дорожная бутылочка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, г.
500

Описание товара Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной

Блендер Kitfort КТ-3048 складнойПортативный складной блендер КТ-3048 — оптимальное устройство для любителей свежих коктейлей и смузи. С его помощью в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине, на отдыхе, на пикнике, в походе, во время прогулки у вас есть возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль. Для этого нужно заполнить ингредиентами бутылку и включить блендер. Прибор компактный и к тому же имеет складывающуюся бутылку, которая уменьшает размер устройства на треть, поэтому он не займет много места в спортивной сумке или рюкзаке. КТ-3048 работает от аккумулятора и заряжается от USB. Он незаменимый помощник для приготовления смузи, милкшейков, домашнего детского питания, протеиновых и детокс-коктейлей, супов-пюре и множества других блюд. Перед смешиванием все ингредиенты необходимо порезать на кусочки. Для более эффективной работы блендера рекомендуется смешивать твердые ингредиенты с небольшим количеством жидкости. Не всегда есть время и возможность приготовить свежий смузи или вкусный полезный коктейль. Стационарный блендер с собой не возьмешь, а уже приготовленный напиток с собой не рекомендуется брать, так как он быстро теряет вкус и полезные свойства. Портативный складной блендер КТ-3048 решает все эти проблемы, поскольку работает от аккумулятора. Дополнительная крышка для бутылки в комплекте позволяет использовать блендер как обычную бутылку для жидкостей или контейнер для смешанных вами блюд. Вы сами решаете, стоит блюдо смешивать перед употреблением или смешивать заранее и не брать с собой моторный блок. После употребления содержимого бутылку можно сложить (она уменьшится двое) и убрать. В таком состоянии она не будет занимать много места. Складывающаяся бутылка — идеальное решение для портативного блендера. В сложенном состоянии блендер удобно не только переносить, но и хранить на маленькой кухне. Его в любой момент без труда можно достать из полки и приготовить себе вкусное блюдо. Прорезиненная ручка позволяет удобно переносить блендер в руке. Ручка съемная, ее можно повесить как на моторный блок, так и на крышку бутылки.

Отзывы о товаре Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна на все 100%. можно взять с собой. удобный объём, на одну порцию, не нужно отмерять. очень удобная зарядка, на магните.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Долго не могла определится какой портативный блендер покупать. Блендер оказался идеальным на мой взгляд. Прост в использовании, с задачей под которую я его брала - справляется на все 100%. Быстро заряжается
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Диана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер понравился. удобно брать с собой в дорогу. хорошо справляется с зеленью, огурцами, яблоком, другими мягкими фруктами и овощами. Плохо рубит апельсин, нужно заранее снимать перепонки. плохо справляется с морковью - либо долго надо крутить. заряжать надо после каждого использования. Заказали ещё один для племянницы.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер! Сделал себе классные смузи на базе орехов, творожка/бананов. Заряжается быстро, крышка сидит надежно, просто отлично что есть блокировка лезвий при открытии (боялся что при мытье можно остаться без пальца, но нет 10/10). Буду советовать друзьям!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, легкий, компактный, из качественных материалов. Приятный внешний вид и легкость управления. Четкая инструкция по использованию и уходу. Не очень мощный, но это ожидаемо от такой крошки. После покупки сразу сделала молочный коктейль из яблока с бананом. Несколько секунд и готов вкусненький напиток. Главное следовать инструкции в приготовлении напитков и по уходу. Конечно целые фрукты перед загрузкой в блендер стоит порезать. Зарядка примагничивается как положено. Приятные впечатления от покупки. Надеюсь служить будет долго
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Aleksandr K.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда все хорошо у этого бренда
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Арман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Племяннику понравился-показал большой палец
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
довольно долго заряжать. маленький объем
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Олег Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искал портативный блендер с хорошим соотношением цена-качество. Пользуюсь практически каждый день. С приготовлением различного рода коктейлей справляется на ура. Лезвия острые, заряд держит хорошо. Оставляет впечатление, что прослужит достаточно долго. Очень доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично.рекомендую товар супер это уже 2 продукция от китфорт не разу не пожалела работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Давно собирался купить маленький и легкий блендер. Как оказалось, он очень удобный, легкий, не скользит в руке. Очень удобно мыть, т.к. разъем для зарядки закрывается специальной крышечкой. Смешивал яблоки, киви и банан, мелко порезанные, добавил немного воды, получилось очень вкусно. Теперь жду, когда летом созреют ягоды, чтобы делать ягодный смузи. Блендером очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
оксана к.

Достоинства:


Комментарий:
Все доехало замечательно, быстро, упаковка и стакан в сохранности. Стакан очень удобен, всегда под рукой, на кухне, на работе, удобно взять на прогулку. Качественный товар, этот бренд всегда лучший на рынке, техника супер. Хорошо молит фрукты, овощи, зелень различную и даже лёд! Рекомендую такую вещь иметь каждому. И очень не дорого относительно, за такое качество !
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
отличный блендер! сразу опробовала, сделала молочный коктейль с ягодами! супер! и удобно брать с собой на работу
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, пришло в целости. Как работает не проверяла. Есть царапинка на крышке, но не критично
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Инна Н.

Достоинства:


Комментарий:
блендер хороший.я правда взбивала коктейли и смюзи из замороженных фруктов.блендер справися.посмотрим на сколько хватит.,пока мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Регина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по рекомендации. Блендер супер! В нем можно мешать все: протеин, творог, ягоды, даже лед перемалывает. Заряжается быстро. Насколько долго держит заряд, пока не проверяла. Странно только то, что в комплект положила инструкцию от совершенно другого устройства. Важно: чтобы включить его надо ДВАЖДЫ нажать на кнопку!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, компактный, внешне привлекательный и по демократичной цене Удобно носить в сумке. Однозначно рекомендую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Нужно разобраться как использовать. Хорошая фирма. Мы довольны. Работаем отлично. Прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Дамира М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно обратила внимание на портативный блендер Всегда можно приготовить свежие смузи независимо от местонахождения. Но главное для меня: в любом месте можно приготовить пюре ребёнку, очень актуально с началом прикорма. Блендер работает от аккумулятора, в комплекте есть специальный магнитный шнур. Производитель рекомендует использовать блок питания 1 ампер. В комплекте его нет Для работы необходимо порезать продукты на небольшие кусочки, желательно добавить немного жидкости, для лучшего смешивания,если кусочки при смешивании не перебились попробуйте включить несколько раз , так как 1 цикл длится всего 30 сек ) в комплекте есть инструкция можно ознакомится не только с работой , но и с рецептами ) Работой довольна) к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна, все пришло быстро и хорошо упаковано. Спасибо!)
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Валид А.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: 1. Компактный 2. Достаточно удобно прорезинен, чтобы комфортно было его держать и взбалтывать. 3. Есть защита от случайного срабатывания в виде двойного нажатия на кнопку. Минусы: 1. Изначально чудил и даже при полной зарядке индикатор мигал, как будто заряжается. После зарядок трёх пропал этот глюк. 2. Очень привередливый приборчик (я когда прочитал инструкцию, ощущение было, что ни он мне помогать будет, а я на него работать) 3. Прибор любит, когда в него уже все меленько порубили, иначе будет заедать при крошении. Также рекомендую добавлять жидкость, будь то сок, молоко или вода, тогда будет легче проходить процесс измельчения. (т.е. это не кухонный комбайн с мега мотором) 4. Мне буквально не хватает миллилитров 100 для полного счастья.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
24
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
силикон
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.3
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.3
Развернуть
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
дорожная бутылочка
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-3048 складнойПортативный складной блендер КТ-3048 — оптимальное устройство для любителей свежих коктейлей и смузи. С его помощью в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине, на отдыхе, на пикнике, в походе, во время прогулки у вас есть возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль. Для этого нужно заполнить ингредиентами бутылку и включить блендер. Прибор компактный и к тому же имеет складывающуюся бутылку, которая уменьшает размер устройства на треть, поэтому он не займет много места в спортивной сумке или рюкзаке. КТ-3048 работает от аккумулятора и заряжается от USB. Он незаменимый помощник для приготовления смузи, милкшейков, домашнего детского питания, протеиновых и детокс-коктейлей, супов-пюре и множества других блюд. Перед смешиванием все ингредиенты необходимо порезать на кусочки. Для более эффективной работы блендера рекомендуется смешивать твердые ингредиенты с небольшим количеством жидкости. Не всегда есть время и возможность приготовить свежий смузи или вкусный полезный коктейль. Стационарный блендер с собой не возьмешь, а уже приготовленный напиток с собой не рекомендуется брать, так как он быстро теряет вкус и полезные свойства. Портативный складной блендер КТ-3048 решает все эти проблемы, поскольку работает от аккумулятора. Дополнительная крышка для бутылки в комплекте позволяет использовать блендер как обычную бутылку для жидкостей или контейнер для смешанных вами блюд. Вы сами решаете, стоит блюдо смешивать перед употреблением или смешивать заранее и не брать с собой моторный блок. После употребления содержимого бутылку можно сложить (она уменьшится двое) и убрать. В таком состоянии она не будет занимать много места. Складывающаяся бутылка — идеальное решение для портативного блендера. В сложенном состоянии блендер удобно не только переносить, но и хранить на маленькой кухне. Его в любой момент без труда можно достать из полки и приготовить себе вкусное блюдо. Прорезиненная ручка позволяет удобно переносить блендер в руке. Ручка съемная, ее можно повесить как на моторный блок, так и на крышку бутылки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна на все 100%. можно взять с собой. удобный объём, на одну порцию, не нужно отмерять. очень удобная зарядка, на магните.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Долго не могла определится какой портативный блендер покупать. Блендер оказался идеальным на мой взгляд. Прост в использовании, с задачей под которую я его брала - справляется на все 100%. Быстро заряжается
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Диана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер понравился. удобно брать с собой в дорогу. хорошо справляется с зеленью, огурцами, яблоком, другими мягкими фруктами и овощами. Плохо рубит апельсин, нужно заранее снимать перепонки. плохо справляется с морковью - либо долго надо крутить. заряжать надо после каждого использования. Заказали ещё один для племянницы.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер! Сделал себе классные смузи на базе орехов, творожка/бананов. Заряжается быстро, крышка сидит надежно, просто отлично что есть блокировка лезвий при открытии (боялся что при мытье можно остаться без пальца, но нет 10/10). Буду советовать друзьям!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, легкий, компактный, из качественных материалов. Приятный внешний вид и легкость управления. Четкая инструкция по использованию и уходу. Не очень мощный, но это ожидаемо от такой крошки. После покупки сразу сделала молочный коктейль из яблока с бананом. Несколько секунд и готов вкусненький напиток. Главное следовать инструкции в приготовлении напитков и по уходу. Конечно целые фрукты перед загрузкой в блендер стоит порезать. Зарядка примагничивается как положено. Приятные впечатления от покупки. Надеюсь служить будет долго
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Aleksandr K.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда все хорошо у этого бренда
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Арман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Племяннику понравился-показал большой палец
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
довольно долго заряжать. маленький объем
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Олег Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Давно искал портативный блендер с хорошим соотношением цена-качество. Пользуюсь практически каждый день. С приготовлением различного рода коктейлей справляется на ура. Лезвия острые, заряд держит хорошо. Оставляет впечатление, что прослужит достаточно долго. Очень доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично.рекомендую товар супер это уже 2 продукция от китфорт не разу не пожалела работает на ура
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Давно собирался купить маленький и легкий блендер. Как оказалось, он очень удобный, легкий, не скользит в руке. Очень удобно мыть, т.к. разъем для зарядки закрывается специальной крышечкой. Смешивал яблоки, киви и банан, мелко порезанные, добавил немного воды, получилось очень вкусно. Теперь жду, когда летом созреют ягоды, чтобы делать ягодный смузи. Блендером очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
оксана к.

Достоинства:


Комментарий:
Все доехало замечательно, быстро, упаковка и стакан в сохранности. Стакан очень удобен, всегда под рукой, на кухне, на работе, удобно взять на прогулку. Качественный товар, этот бренд всегда лучший на рынке, техника супер. Хорошо молит фрукты, овощи, зелень различную и даже лёд! Рекомендую такую вещь иметь каждому. И очень не дорого относительно, за такое качество !
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
отличный блендер! сразу опробовала, сделала молочный коктейль с ягодами! супер! и удобно брать с собой на работу
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, пришло в целости. Как работает не проверяла. Есть царапинка на крышке, но не критично
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Инна Н.

Достоинства:


Комментарий:
блендер хороший.я правда взбивала коктейли и смюзи из замороженных фруктов.блендер справися.посмотрим на сколько хватит.,пока мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Регина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по рекомендации. Блендер супер! В нем можно мешать все: протеин, творог, ягоды, даже лед перемалывает. Заряжается быстро. Насколько долго держит заряд, пока не проверяла. Странно только то, что в комплект положила инструкцию от совершенно другого устройства. Важно: чтобы включить его надо ДВАЖДЫ нажать на кнопку!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, компактный, внешне привлекательный и по демократичной цене Удобно носить в сумке. Однозначно рекомендую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Нужно разобраться как использовать. Хорошая фирма. Мы довольны. Работаем отлично. Прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Дамира М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно обратила внимание на портативный блендер Всегда можно приготовить свежие смузи независимо от местонахождения. Но главное для меня: в любом месте можно приготовить пюре ребёнку, очень актуально с началом прикорма. Блендер работает от аккумулятора, в комплекте есть специальный магнитный шнур. Производитель рекомендует использовать блок питания 1 ампер. В комплекте его нет Для работы необходимо порезать продукты на небольшие кусочки, желательно добавить немного жидкости, для лучшего смешивания,если кусочки при смешивании не перебились попробуйте включить несколько раз , так как 1 цикл длится всего 30 сек ) в комплекте есть инструкция можно ознакомится не только с работой , но и с рецептами ) Работой довольна) к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна, все пришло быстро и хорошо упаковано. Спасибо!)
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Валид А.

Достоинства:


Комментарий:
Плюсы: 1. Компактный 2. Достаточно удобно прорезинен, чтобы комфортно было его держать и взбалтывать. 3. Есть защита от случайного срабатывания в виде двойного нажатия на кнопку. Минусы: 1. Изначально чудил и даже при полной зарядке индикатор мигал, как будто заряжается. После зарядок трёх пропал этот глюк. 2. Очень привередливый приборчик (я когда прочитал инструкцию, ощущение было, что ни он мне помогать будет, а я на него работать) 3. Прибор любит, когда в него уже все меленько порубили, иначе будет заедать при крошении. Также рекомендую добавлять жидкость, будь то сок, молоко или вода, тогда будет легче проходить процесс измельчения. (т.е. это не кухонный комбайн с мега мотором) 4. Мне буквально не хватает миллилитров 100 для полного счастья.


Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...