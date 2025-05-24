Описание товара Блендер портативный Kitfort КТ-3048, складной

Блендер Kitfort КТ-3048 складнойПортативный складной блендер КТ-3048 — оптимальное устройство для любителей свежих коктейлей и смузи. С его помощью в любом месте: на работе, в спортивном зале, в машине, на отдыхе, на пикнике, в походе, во время прогулки у вас есть возможность приготовить здоровый и вкусный коктейль. Для этого нужно заполнить ингредиентами бутылку и включить блендер. Прибор компактный и к тому же имеет складывающуюся бутылку, которая уменьшает размер устройства на треть, поэтому он не займет много места в спортивной сумке или рюкзаке. КТ-3048 работает от аккумулятора и заряжается от USB. Он незаменимый помощник для приготовления смузи, милкшейков, домашнего детского питания, протеиновых и детокс-коктейлей, супов-пюре и множества других блюд. Перед смешиванием все ингредиенты необходимо порезать на кусочки. Для более эффективной работы блендера рекомендуется смешивать твердые ингредиенты с небольшим количеством жидкости. Не всегда есть время и возможность приготовить свежий смузи или вкусный полезный коктейль. Стационарный блендер с собой не возьмешь, а уже приготовленный напиток с собой не рекомендуется брать, так как он быстро теряет вкус и полезные свойства. Портативный складной блендер КТ-3048 решает все эти проблемы, поскольку работает от аккумулятора. Дополнительная крышка для бутылки в комплекте позволяет использовать блендер как обычную бутылку для жидкостей или контейнер для смешанных вами блюд. Вы сами решаете, стоит блюдо смешивать перед употреблением или смешивать заранее и не брать с собой моторный блок. После употребления содержимого бутылку можно сложить (она уменьшится двое) и убрать. В таком состоянии она не будет занимать много места. Складывающаяся бутылка — идеальное решение для портативного блендера. В сложенном состоянии блендер удобно не только переносить, но и хранить на маленькой кухне. Его в любой момент без труда можно достать из полки и приготовить себе вкусное блюдо. Прорезиненная ручка позволяет удобно переносить блендер в руке. Ручка съемная, ее можно повесить как на моторный блок, так и на крышку бутылки.