Блендер погружной Vitek VT-8543
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377416
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
блендер, измельчитель 0.5 л, мерный стакан 0.6 л, насадка-венчик
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8543
Блендер Vitek VT-8543Идеально справиться со смешиванием или измельчением ингредиентов блюда способен погружной блендер VITEK VT-8543. В комплект к нему входят чаша объемом 500 мл, высокий стакан объемом 600 мл и насадка-венчик. Отличительной особенностью блендера является плавная регулировка 6-ти предусмотренных в приборе скоростей. А для самых сложных случаев в нем имеется режим TURBO, который легко справится даже с самыми твердыми ингредиентами. Нельзя не отметить и необыкновенный комфорт в эксплуатации устройства, который обеспечивает световой индикатор работы прибора — красивая LED-подсветка.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
блендер, измельчитель 0.5 л, мерный стакан 0.6 л, насадка-венчик
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание
Страна производитель
Китай
Блендер Vitek VT-8543Идеально справиться со смешиванием или измельчением ингредиентов блюда способен погружной блендер VITEK VT-8543. В комплект к нему входят чаша объемом 500 мл, высокий стакан объемом 600 мл и насадка-венчик. Отличительной особенностью блендера является плавная регулировка 6-ти предусмотренных в приборе скоростей. А для самых сложных случаев в нем имеется режим TURBO, который легко справится даже с самыми твердыми ингредиентами. Нельзя не отметить и необыкновенный комфорт в эксплуатации устройства, который обеспечивает световой индикатор работы прибора — красивая LED-подсветка.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей
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