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Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый

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Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 1
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 2
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 3
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 4
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 5
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 6
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 7
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 8
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 9
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 10
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 11
Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Объем кувшина, л
0.65
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 9
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 10
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 11
  • Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704121
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчиель, мерный стакан, документация, упаковка
Объем кувшина, л
0.65
Функции и особенности
колка льда, плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
25х23х15
Вес, кг.
1.69

Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый

Блендерный набор RDE-1300 с максимальной мощностью 1200 Вт поможет вам легко и быстро воплощать в жизнь самые затейливые кулинарные фантазии. Погружная часть и рабочие лезвия прибора выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует ему длительный срок безупречной службы. Блендер оснащен современным DC-мотором с низким уровнем шума, поэтому вы сможете включать прибор в утренние или вечерние часы. Особому комфорту в использовании устройства способствует световой индикатор работы в виде LED-подсветки. Специальный регулятор плавно переключает скорости блендера. В устройстве также предусмотрен режим TURBO — для самых твердых и плотных ингредиентов. Благодаря венчику, входящему в комплектацию блендера, вы можете не только измельчать, но и взбивать. В набор также входят рабочая чаша объемом 650 мл и стакан для смешивания объемом 800 мл. Пользоваться прибором очень удобно: ручка блендера имеет особое покрытие, благодаря которому он не будет скользить в процессе использования. Купите блендерный набор RDE-1300 и занимайтесь кулинарным творчеством каждый день!

Отзывы о товаре Блендер погружной Rondell RDE-1300 1200Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
моторный блок, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчиель, мерный стакан, документация, упаковка
Объем кувшина, л
0.65
Функции и особенности
колка льда, плавная регулировка скорости
Описание
Блендерный набор RDE-1300 с максимальной мощностью 1200 Вт поможет вам легко и быстро воплощать в жизнь самые затейливые кулинарные фантазии. Погружная часть и рабочие лезвия прибора выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует ему длительный срок безупречной службы. Блендер оснащен современным DC-мотором с низким уровнем шума, поэтому вы сможете включать прибор в утренние или вечерние часы. Особому комфорту в использовании устройства способствует световой индикатор работы в виде LED-подсветки. Специальный регулятор плавно переключает скорости блендера. В устройстве также предусмотрен режим TURBO — для самых твердых и плотных ингредиентов. Благодаря венчику, входящему в комплектацию блендера, вы можете не только измельчать, но и взбивать. В набор также входят рабочая чаша объемом 650 мл и стакан для смешивания объемом 800 мл. Пользоваться прибором очень удобно: ручка блендера имеет особое покрытие, благодаря которому он не будет скользить в процессе использования. Купите блендерный набор RDE-1300 и занимайтесь кулинарным творчеством каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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