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Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая купить с доставкой в Москве
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Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая

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Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 1
Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 2
Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 3
Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 4
Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 5
Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 1
  • Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 2
  • Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 3
  • Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 4
  • Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 5
  • Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 
Начислим 696 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая
11 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
14
Особенности
для отдельностоящего смесителя
Отверстие под смеситель
нет
Сифон в комплекте
нет
Сифон комплекте
нет
Установка раковины
накладная
Форма раковины
овальная
Цвет
белый
Ширина, см
55
Длина, см
55
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
59х49х18
Вес, кг.
13

Описание товара Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая

Современный минималистичный дизайн и совершенство форм в новой накладной раковине от AM.PM. Дизайн раковины разработан собственной дизайн-студией AM.PM Design в Германии. Лаконичная овальная форма раковины сделает ее центром притяжения любой ванной комнаты. Эргономичная форма продукта оставит дополнительное место на столешнице для хранения необходимых аксессуаров. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край, сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
14
Особенности
для отдельностоящего смесителя
Отверстие под смеситель
нет
Сифон в комплекте
нет
Сифон комплекте
нет
Установка раковины
накладная
Форма раковины
овальная
Цвет
белый
Ширина, см
55
Длина, см
55
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Современный минималистичный дизайн и совершенство форм в новой накладной раковине от AM.PM. Дизайн раковины разработан собственной дизайн-студией AM.PM Design в Германии. Лаконичная овальная форма раковины сделает ее центром притяжения любой ванной комнаты. Эргономичная форма продукта оставит дополнительное место на столешнице для хранения необходимых аксессуаров. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край, сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина накладная 55см AM.PM Func M8FWCC20550WG белая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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