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Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый купить с доставкой в Москве
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Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый

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Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 1
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 2
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 3
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 4
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 1
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 2
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 3
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 4
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 290 руб.  9 000 руб. 
Начислим 498 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый
8 290 руб. -8%
9 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка
Открытые полки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х30
Вес, кг.
6.5

Описание товара Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Представлена в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место для хранения где найдется место для каждой вещи

Отзывы о товаре Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальная
Покрытие боковин
эмаль
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка
Открытые полки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Представлена в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место для хранения где найдется место для каждой вещи
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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