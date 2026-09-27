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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый купить с доставкой в Москве
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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый

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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый - фото 1
Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый - фото 1
  • Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624188
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый
5 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х55х7
Вес, кг.
6.4

Описание товара Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Использование столешницы дает возможность устанавливать на мебель Func накладные раковины из той же коллекции. Столешницы представлены в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Могут устанавливаться на базу любого цвета в соответствующем размере. Столешница с накладной раковиной придаст ванной комнате эксклюзивный внешний вид а так же повысит комфорт от использования за счет дополнительных мест хранения.

Отзывы о товаре Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Использование столешницы дает возможность устанавливать на мебель Func накладные раковины из той же коллекции. Столешницы представлены в четырех дизайнерских оттенках: белый глянец белый матовый дуб крафт черный матовый. Могут устанавливаться на базу любого цвета в соответствующем размере. Столешница с накладной раковиной придаст ванной комнате эксклюзивный внешний вид а так же повысит комфорт от использования за счет дополнительных мест хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Столешница 60 см AM.PM Func M8FST0601WG белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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