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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 090 руб. 
Начислим 4806 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624102
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром
80 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6.1

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для вашего удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма, увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
13x10.3 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Смеситель для душа с термостатом: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и стопором безопасности на 38 градусах надежно защитит вас от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманные детали для вашего удобства: телескопическая штанга регулируется по высоте, обеспечивая комфорт для людей любого роста. Прямоугольная форма, увеличенный размер леек и 3 режима ручного душа подарят вам ощущения настоящего домашнего SPA. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – душевая система Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM Func F078F500 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 80090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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