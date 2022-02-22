Душевая система Lemark Tropic LM7002BL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
19 см
Диаметр ручного душа
12.5 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%34 221 руб. 40 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428428
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
19 см
Диаметр ручного душа
12.5 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.42х0.09
Вес, кг.
6.1
Описание товара Душевая система Lemark Tropic LM7002BL
Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 33 480 руб.8370 руб. в СплитДушевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хор...
-
В наличииЦена 33 790 руб. 36 360 руб.8448 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777400...
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520000 хром
-
В наличииЦена 35 090 руб. 37 800 руб.8773 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777403...
-
В наличииЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный
-
В наличииЦена 36 790 руб.9198 руб. в СплитДушевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 че...
-
В наличииЦена 38 690 руб.9673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A400 хром
-
В наличииЦена 38 990 руб.9748 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510300 чёрный
-
В наличииЦена 40 890 руб.10223 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 ...
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
-
В наличииЦена 42 090 руб.10523 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 ...
-
В наличииЦена 43 490 руб.10873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром
Бренд
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
19 см
Диаметр ручного душа
12.5 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Достоинства:
Комментарий:
Также очень удобная подставка для шампуней и гелей для душа.
Достоинства:
Комментарий:
купили на смену другой марки, которая облезла. очень рады видеть качественное покрытие и хорошие материалы
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим в эксплуатации как будет
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная полочка. Ну и сам Смеситель очень стильный !
Душевая система Lemark Tropic LM7002BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система Lemark Tropic LM7002BL
Достоинства:
Комментарий:
Также очень удобная подставка для шампуней и гелей для душа.
Достоинства:
Комментарий:
купили на смену другой марки, которая облезла. очень рады видеть качественное покрытие и хорошие материалы
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим в эксплуатации как будет
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная полочка. Ну и сам Смеситель очень стильный !