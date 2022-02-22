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Душевая система Lemark Tropic LM7002BL купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Tropic LM7002BL

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Душевая система Lemark Tropic LM7002BL - фото 1
Душевая система Lemark Tropic LM7002BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
19 см
Диаметр ручного душа
12.5 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Lemark Tropic LM7002BL - фото 1
  • Душевая система Lemark Tropic LM7002BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
34 221 руб.  40 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428428
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
19 см
Диаметр ручного душа
12.5 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.42х0.09
Вес, кг.
6.1

Описание товара Душевая система Lemark Tropic LM7002BL

Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Tropic LM7002BL

Источник: Яндекс Маркет
22.02.2022
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Также очень удобная подставка для шампуней и гелей для душа.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2022
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
купили на смену другой марки, которая облезла. очень рады видеть качественное покрытие и хорошие материалы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2022
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим в эксплуатации как будет
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2021
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная полочка. Ну и сам Смеситель очень стильный !



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Высота душевой штанги
170 см
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
19 см
Диаметр ручного душа
12.5 см
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2022
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Также очень удобная подставка для шампуней и гелей для душа.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2022
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
купили на смену другой марки, которая облезла. очень рады видеть качественное покрытие и хорошие материалы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2022
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим в эксплуатации как будет
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2021
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная полочка. Ну и сам Смеситель очень стильный !


Душевая система Lemark Tropic LM7002BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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