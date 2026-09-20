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Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный

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Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 1
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 2
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 3
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 4
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 5
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 6
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 7
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 8
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 1
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 2
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 3
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 4
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 5
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 6
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 7
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 8
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 290 руб. 
Начислим 2058 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный
34 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Германия
Ширина, см
51.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х16х15
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный

Экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM PM. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis и был удостоен премии Good Design Awards 2023 – самой престижной мировой премии в области дизайна. Еще больше полезного пространства: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевым смесителем даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Комбинированный способ управления и вариативность функций делают смеситель одним из самых удобных на рынке.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
15
Страна бренда
Германия
Ширина, см
51.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM PM. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis и был удостоен премии Good Design Awards 2023 – самой престижной мировой премии в области дизайна. Еще больше полезного пространства: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевым смесителем даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Комбинированный способ управления и вариативность функций делают смеситель одним из самых удобных на рынке.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10522 черный - данный товар вы можете купить по цене 34290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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