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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный

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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 11
Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 11
  • Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
15 190 руб.  16 380 руб. 
Начислим 912 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624164
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный
15 190 руб. -7%
16 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, крепление
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь, что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети, сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, крепление
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
нет
Развернуть
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Безупречный внешний вид: яркий геометричный дизайн и утонченный силуэт – смеситель для раковины Func станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Лаконичная ручка идеально ложится в ладонь, что значительно облегчает процесс управления и регулировки температуры. Специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм позволяет выдерживать любые перепады давления в водопроводной сети, сохраняя хороший напор и надежно защищая вас от ожогов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный – стоимость товара 15190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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