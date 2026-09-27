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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный купить с доставкой в Москве
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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный

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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 1
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 2
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 3
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 4
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 5
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 1
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 2
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 3
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 4
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 5
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624180
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
40х10х10
Вес, г.
900

Описание товара Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан настенный стакан для хранения Func. Этот незаменимый аксессуар выполнен из сплава металлов и лаконичного матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Стойка с туалетной щеткой AM.PM Func A8F33322 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан настенный стакан для хранения Func. Этот незаменимый аксессуар выполнен из сплава металлов и лаконичного матового стекла. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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